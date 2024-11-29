Театральная лаборатория собрала единомышленников

Процесс объединяет

На днях в Акмолинском областном русском драматическом театре шли спектакли, собиравшие, как всегда, аншлаги. Но самое интересное начиналось по окончании постановок, когда слово брали театроведы, критики – участники театральной лаборатории. Так работала важная составляющая международного театрального фестиваля ТеArt Kokshe, уже известного доброй части международного сообщества с 2021 года. И сам фестиваль, и театральная лаборатория – инициативы директора русского театра драмы, заслуженного деятеля культуры РК Бейбита Бахтыгереева. Стараниями креативного руководителя международная театральная лаборатория, состоящая из мастер-классов, тренингов для актеров, театральных менеджеров и даже для журналистов и блогеров, пишущих о театре, стала хорошей школой. Образовательные программы в ней проводили преподаватели ГИТИСа, а также известные российские телевизионные ведущие.

На сей раз разговор единомышленников о том, что их волнует, состоялся в рамках панельной дискуссии. Гостями мероприятия стали театровед, театральный критик, профессор КазНАИ им. Т. Жургенова Сания Кабдиева, известный российский театральный критик, театровед, педагог ГИТИСа Александр Вислов, директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина, заместитель директора Санкт-Петербургского академического театра им. А. Брянцева Ксения Севера.

На суд экспертной комиссии акмолинцы вынесли три премьерные постановки: спектакль «Пошта» по мотивам пьесы российского драматурга Олега Богаева в сценическом прочтении кыргызского режиссера Шамиля Дыканбаева,

«Калека с острова Инишмаан» современного ирландского драматурга Мартина Макдонаха в постановке казахстанского режиссера Рачи Макатаева и спектакль российского режиссера Тимура Кулова по мотивам пьесы Александра Островского «Волки и овцы», который, к слову, открыл новый 48-й театральный сезон. Экспертные обсуждения проходили при полных залах, зрители не расходились, с интересом внимая тому, что говорят об увиденном сценическом действе теат­ральные критики. Последние, детально разбирая работу режиссеров, отмечали и реакцию зала, и сильную театральную труппу, и хороший уровень организации общего процесса.

О современных тенденциях

Разговор коллег продолжился на панельной дискуссии «Новый менеджмент современного театра». От имени акима Акмолинской области участников приветствовала руководитель областного управления культуры Айгуль Сабитова. Она подчеркнула, что 2024 год для Акмолинского областного русского театра стал «урожайным» на награды. Труппа побывала на пяти международных теат­ральных фестивалях, на III международном театральном фестивале «Әбіш әлемі» под эгидой международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ удостоилась сразу трех престижных номинаций, в том числе и Гран-при за спектакль «Станционный смотритель». Директору Акмолинского областного русского драматического театра Бейбиту Бахтыгерееву вручена медаль «За заслуги в культуре Тюркского мира».

О тенденциях современного театра говорил театральный критик Александр Вислов. По его словам, лично для себя он установил три признака успешности театров в России: быть доминантами и попадать в число победителей «Золотой маски», участвовать в фестивалях и иметь свой фестиваль, проводить творческие лаборатории, причем лучше каждый сезон. Но поскольку лаборатории – дело привычное и справляющееся со своими задачами по продвижению спектакля на сцену, необходимо создавать совместно с драматургами новые проекты.

– У нас тоже есть такая ассоциация, и, возможно, в следующем году совместно с ГИТИСом получится провести лабораторию, посвященную истории города Кокшетау. Есть такая задумка, – говорит Александр Вислов. – XXI век – век креатора в театре, век тех, кто придумывает проекты – неожиданные, порой парадоксальные, но вызывающие интерес. Если креатор будет снабжать театр любопытными, но очень важными и нужными идеями, тогда, может быть, тот самый Станиславский в хорошем смысле слова «будет срываться с гвоздя», а театр – развиваться, идти в ногу со временем.

Театровед, профессор КазНАИ им. Т. Жургенова Сания Кабдиева считает, что театры правильно делают, когда приглашают к сотрудничеству зарубежных режиссеров. Да, у нас выросли и набрали силу отечественные молодые режиссеры – Фархад Молдагалиев, Дина Жумабаева, Гаухар Адай, но все они сегодня нарасхват.

– Приглашенные режиссеры подают идеи, тем не менее директорам театров надо знать кого приглашать. Желательно, чтобы специалист и спектакль поставил, и репетицию превратил в образовательный процесс. Надо интенсивнее работать с актерами, особенно молодыми. Директорам театров необходимо думать больше о художественном результате, ведь если не будет создана хорошая труппа, то попытки решить финансовую часть успехом не увенчаются, – подчеркнула она.

Еще одной проблемой Сания Кабдиева назвала спонтанную организацию теат­ральных фестивалей. Какому-то театру неожиданно выделяются средства, и он, спешно составив программу, объявляет о проведении форума. Однако зачастую пригласить бывает некого, так как у многих театров все распланировано на месяцы вперед. В таком случае зачем тратить средства на наспех организованные мероприятия? Театры, уверена профессор Кабдиева, должны бороться за право участвовать в международных фестивалях.

Позитивной тенденцией спикер наз­вала инициативу акмолинцев приглашать известных критиков на обсуждение премьер­ных постановок. Не во всех теат­рах существует подобная традиция, хотя именно она формирует ту питательную среду по переводу количества в качество.

Директор Государственного театра драмы и комедии им. Азербайжана Мамбетова Александр Майер считает, что подобные встречи, живой контакт, бесспорно, полезны. Всегда интересно послушать коллег, особенно из других стран.

– Конечно, не во всем наши взгляды на поиски «созвучия» с современностью могут совпадать в силу разности менталитетов, возраста театров. К примеру, нашему театру только шесть лет, а здесь присутствуют представители театров, которым уже под сотню лет и больше. Креативность – дело хорошее, но она не должна быть в ущерб вековым традициям – основам основ нашего народа. На мой взгляд, уникальность нашей страны в том, что, объединив, впитав множество культур, мы имеем свой взгляд на мир, – отмечает он.

Что касается обменных туров, то это прекрасная возможность для роста актеров, жаждущих такого общения. Они должны видеть не только своего зрителя, но и слышать аплодисменты, благодарность публики за пределами своего региона.

– Безусловно, русская театральная школа уникальна и известна на весь мир. Молодые режиссеры и актеры в разных уголках света изучают знаменитую методологию Станиславского, под которой понимается подчиненность законам органического поведения на сцене. Нам, конечно, есть чему у них учиться, что мы с удовольствием и благодарностью делаем. Однако, должен сказать, и у нас выросла плеяда режиссеров, которым есть что сказать. Да, их еще маловато, но эта волна набирает силу, – заключил Александр Майер.

Перспективы творческого сотрудничества

Важным событием встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между Акмолинским областным русским драматическим театром и Новосибирским академическим молодежным театром «Глобус». Директор театра Татьяна Людмилина, посетив впервые Акмолинский областной русский драмтеатр, отметила высокую организацию творческого процесса.

– По моему глубокому убеждению, надо всегда щедро делиться лучшим со своим зрителем, публикой из других городов и стран. А этому способствуют обменные гастроли. Наши будущие обменные туры станут ступенью к правильной организации международного взаимного сотрудничества. Живем мы не так далеко друг от друга территориально, к тому же выезд коллектива на гастроли – это всегда событие, внутренний драйв, положительные эмоции, возможность представить себя новой публике, показать режиссерское мастерство. Мне кажется, обменные гастроли положат начало перспективному творческому сотрудничеству, – отметила гостья.