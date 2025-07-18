Театральный антракт

Театр
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Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

О том, каким был завершившийся сезон, рассказали руководители Национального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова и Республиканского немецкого театра

фото предоставлено театром

Счастливая семерка

Как сообщил директор Нацио­нального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова Юрий Якушев, в прошедшем сезоне было представлено семь премьер. Преж­де всего это спектакль «Онегин» по роману Александра Пушкина в постановке заслуженного артиста РК, художественного руководителя театра Дмитрия Скирты.

– Этот спектакль произвел фурор в театральной жизни Алматы, на него невозможно было достать билеты, они раскупались практически в первый день, – говорит Юрий Якушев.

Действительно, спектакль стоит посмотреть. Привлекает оригинальная сценография, это тот редкий случай, когда классичес­кий роман в стихах и его воплощение на сцене составляют единое целое. В спектакле – два Онегина: молодой, в талантливом исполнении артиста Евгения Сорокина, и старый, образ которого создал мэтр театра, народный артист Казахстана Михаил Токарев. Такая раздвоенность дает возможность главному герою взглянуть на самого себя с высоты прожитых лет, заставить и зрителей задуматься над тем, как не растерять эту жизнь всю – до последней капли, до последнего друга, до единственной любви.

Еще одна премьера была посвящена 80-летию Великой Победы. Спектакль «Старые друзья» по пьесе Леонида Малюгина возвращает зрителей в далекие военные годы, в блокадный Ленинград.

Спектакль «Вверх по лестнице, ведущей вниз» поставлен по произведению американской писательницы Бел Кауфман, его режиссер – Галина Пьянова.

– Это очень сложный для восприятия спектакль, он о школе, о взаимоотношениях учителей и учеников. При этом он не похож на привычные для нас постановки о школе, потому что текст спектакля – это записки учеников, переписка учителей, планы уроков, инструкции, заявления, жалобы и предложения. Это интеллектуальный спектакль для подготовленного зрителя, – считает Юрий Якушев.

В числе премьер он отметил и комедию «Ба», поставленную на малой сцене театра режиссером Дмитрием Скотниковым. Завершил театр сезон также комедией по пьесе Василия Шкваркина «Чужой ребенок» в постановке Дмитрия Скирты, которая на сцене получила название «Совершенно летняя история».

Также Юрий Якушев рассказал, что вот уже без малого десять лет Лермонтовский театр принимает участие в масштабной программе, организованной Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности при содействии Министерства культуры РФ «Большие гастроли», и второй год участвует в программе «Русские сезоны».

Лермонтовцы – постоянные участники и частые победители фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Кроме того, театр входит в Ассоциацию деятелей русских театров зарубежья, президент которой – художественный руководитель Московского театра драмы Et Cetera народный артист России Александр Калягин – в начале нынешнего сезона приезжал со своим коллективом в Алматы. Зрители увидели два спектакля – «Стакан воды» в постановке Бориса Морозова и «Утро туманное» в постановке Рустама Ибрагимбекова.

Казахстанский театр активно сотрудничает и с ГИТИСом, преподаватели которого неоднократно проводили с нашими артистами мастер-классы. Нынешним летом в Петербурге пройдет летняя школа, в которой повысят свой профессиональный уровень и сотрудники Лермонтовского театра – специалисты по свету, менеджменту, работе со зрителями.

– Наш театр дружит с Национальным академическим драматическим театром имени Максима Горького Республики Беларусь, его художественный руководитель Сергей Ковальчик ставил у нас спектакль по пьесе Эдварда Радзинского «Театр времен Нерона и Сенеки», который второй год идет с неизменным успехом, – продолжает Юрий Якушев. – Сотрудничаем с Севастопольским академическим русским драматическим театром имени Луначарского, Тбилисским государственным академическим русским драматическим театром имени Грибоедова, режиссер которого Георгий Маргвелашвили ставил у нас спектакль «Наш класс. История в 14 уроках», а также с другими театрами ближнего зарубежья.

В рамках «Больших гастролей» в Алматы побывал театр МХТ имени Чехова, Кукольный театр имени Образцова, Большой драматический театр им. Товстоногова. А наш театр в рамках этого проекта в прошлом году показал в Калуге и Смоленске два своих лучших спектакля – «Тифлисские свадьбы» и «Осеннюю сонату». В этом году мы также планируем участвовать в «Больших гастролях». В Волгограде и Астрахани мы покажем спектакль о войне «Вдовий пароход» и «Ревизора» Гоголя, – заключил Юрий Якушев.

Юбилейный сезон

По словам заместителя директора Республиканского немецкого театра Марины Будиянской, прошедший 45-й сезон был ознаменован несколькими премьерами: Wolgakinder по роману Гузель Яхиной «Дети мои», «Маленький король» по произведениям Герольда Бельгера и «Медея».

Спектакль Wolgakinder в постановке приглашенного режиссера Александера Ганс-Куля – это история о трагической судьбе Якоба Ивановича Баха, учителя немецкого языка в немецкой колонии на Волге, представителя поволжских немцев, репрессированных и сосланных в конце 30-х годов в казахстанские степи. Первые показы спектакля совпали с пребыванием в Алматы самой Гузель Яхиной. Она встречалась с коллективом театра до начала репетиций, побывала на премьере.

«Маленький король» – тоже очень близкая для театра тема. Спектакль основан на рассказах и биографических материалах Герольда Карловича Бельгера, посвященных его отцу – Карлу Фридриховичу, ставшему свидетелем трагических событий в истории немецкого народа.

Спектакль «Медея» поставил режиссер театра ATheater из Германии Андрей Лазарев. Он бывший актер и режиссер немецкого театра, но уже много лет живет и работает в Германии. Это моноспектакль с участием немецкой актрисы Мегриг Аро.

«Медея» в постановке Лазарева – это прочтение античного мифа не только через Еврипида, Жана Ануя, Франца Грильпарцера, Хайнера Мюллера, но и современных авторов, например, «Хорватскую пьесу» Иваны Сайко, написанную в 2007 году. В них классическая история Медеи трактуется по-разному: дето­убийство представлено как образ, метафора, фактор власти. При этом создатели спектакля предложили аудитории сделать выводы, созвучные сегодняшнему дню.

В немецком театре любят экспериментировать на сцене. К таким постановкам можно отнести спектакль «Край» по пьесе Мирославы Своликовой в постановке Тимура Бонданка.

– «Край» – это спектакль-апокалипсис, метафора, им может быть край собственного горизонта и край мира, с которого ты падаешь вниз. Это граница терпимости, граница допустимого. Спектакль в жанре абсурда, а это очень сложный и довольно редкий театральный жанр, – пояс­няет Марина Будиянская.

Спектакль «Люди» поставила актриса и будущий режиссер немецкого театра Александра Биглер, которая сейчас учится в магистратуре Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Как считают его создатели, «это история обо всем на свете, но главным образом – об идиотах, которых захватили в заложники на показе квартиры. Хотя идиотом, скажем прямо, можно назвать любого, быть человеком – дело вообще трудное до безумия».

Весьма интересен спектакль «И все про...». Это тоже экспе­римент, весьма необычный преж­де всего потому, что это трилогия. Постановка, осуществленная художественным руководителем театра, главным режиссером Наташей Дубс, складывается из трех спектаклей, объединенных одной концепцией – исследованием мужского «я», мужского эгоизма. Для этого режиссер взяла три произведения: «Войцек» Георга Бюхнера, «Король Лир» Шекспира и «Евгений Онегин» Пушкина.

– Первый спектакль шел на немецком языке, в нем занята вся мужская часть труппы, а также студенты первого и второго курсов Академии имени Жургенова. Это история, которая анализирует причины и последствия мужского эгоизма. Спектакль очень музыкальный, с элементами рока, яркий по сценическому воплощению, – рассказывает Марина Будиянская. – Во втором спектак­ле «И все про… Лир» – два главных героя: роль Лира исполняет актер Александр Дар, роль Шута – Виталий Куприянов, есть там и одна женская роль, не столь ярко выраженная, ее исполняют две наши актрисы – Саша Биглер и Жанна Кравченко.

Это спектакль – переосмысление, где Лир не персонаж шекспировской трагедии, а обычный человек, оказавшийся в хосписе. Вокруг него уже нет тронов, дворцов и армии, есть лишь врач, санитары и собственные тени из прошлого. Лир блуждает по лабиринтам памяти, в которой старые обиды сливаются с настоящим, превращая каждый прожитый день в драму.

Что же касается спектакля «И все про... Онегин» – это совершенно иной взгляд на классику. Спектакль необычен тем, что в нем нет… Онегина. Он только где-то в письмах, в грезах, мечтах, ожиданиях, но так и не появляется на сцене. А вот Татьян, по задумке режиссера, сразу нес­колько. Пушкин – это эпоха, когда влюбленные объяснялись в своих чувствах эпистолярно, мучась волнением и заливаясь краской стыда, – говорит Марина Будиянская.

Неслучайно художественный руководитель театра, главный режиссер Наташа Дубс отметила: прошедший сезон – это идеальное состояние театра, которое хотелось бы видеть всегда.

Отметим, что в немецком театре представлены и лучшие образцы мировой классики: «Три сестры» Чехова, «Ревизор» Гоголя, «Сон в летнюю ночь» Шекспира, которые звучат со сцены в новом прочтении. Конечно, есть в репертуаре и произведения казахских авторов.

Например, одной из самых ярких работ является спектакль «Карагоз» по пьесе Мухтара Ауэзова, созданный в содружестве с Гете Институтом, который впервые в мире перевел этот текст классика казахской литературы на немецкий язык. Сейчас спектакль идет сразу на трех языках – немецком и казахском с синхронным переводом на русский. Совместно с Наташей Дубс постановщиком столь оригинального театрального проекта выступил известный хореограф из Германии Флориан Бильбао. Спектакль «Карагоз» с триумфом прошел и на европейских сценах, в 2018 году ему рукоплескали зрители Берлина, Парижа, Брюсселя, Вены и Москвы.

О больших творческих возможностях театра говорят и постановки по произведениям современных немецких драматургов – «Бреющие полеты» Керстин Шпехт и «Финальный хор» по пьесе Бото Штрауса, а также драма по пьесе одного из самых известных швейцарских драматургов XX века Макса Фриша «Андорра».

Республиканский академичес­кий немецкий драматический театр существует с 1980 года и является единственным профессиональным театром немецкой диаспоры на территории СНГ. В театре собрана труппа из людей разных национальностей, объединенных духовными ценностями народов, живущих в Казахстане. Это пример согласия, содружества и толерантности. Театр постоянно расширяет свои границы, приглашая к совместной работе режиссеров, композиторов, хореографов, художников из стран дальнего и ближнего зарубежья.

#театр #спектакль #сезон

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