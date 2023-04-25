Театры отправились в гости

Гастрольная афиша приш­лась по душе зрителям от малышкового до самого солидного возраста. Постановки шли на большой сцене театра им. Абая.

Так, семейским малышам очень понравился спектакль «Три поросенка». У трех брать­ев-поросят была веселая и беззаботная жизнь, пока не наступила осень. Каждый из них к зиме выстроил свой домик. А чей получился лучше, выяснилось, когда до поросят решил добраться огромный волк. Помните: «Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк»?

Юные зрители от шести лет с замиранием сердца следили за развитием событий в спектакле «Аленький цветочек». Театралы со стажем наблюдали самые настоящие сицилийские страсти в постановке «Перебор», рассказывающей о жильцах современного многоквартирного дома.

И конечно, нельзя было обойтись без классики. Усть-каменогорские артисты представили «Женитьбу» Н. В. Гоголя, где дворянин Иван Кузьмич Подколесин и хочет жениться, и сомневается в своем намерении. Эта история о вечном и неизбывном желании человека изменить жизнь, устоявшийся порядок вещей, наполнить бытие смыслом. И вроде бы события происходят давным-давно, а так напоминают современный мир.

Добавим, что, пока труппе из Усть-Каменогорска аплодировали в Семее, артисты театра им. Абая представили свои пос­тановки жителям областного центра ВКО.