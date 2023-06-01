Темная сторона

Театр не только развлекает, но и привлекает внимание зрителей к острым социальным проблемам. Мистический фарс, поставленный в Карагандинском драматическом театре им. К. С. Станиславского по пьесе Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина», именно из этого разряда. Спектакль затрагивает актуальную сегодня тему коррупции. Здесь ярко, хотя и мрачно, показано, до чего людей могут довести мздоимство и долги, причем воздействие на чувства и эмоции зрителей усиливается за счет доведения ситуации до абсурда и создания атмосферы мистики.

– Работая над спектаклем, я почувствовал, что нужно сильнее затронуть темы коррупции, взяточничества, власти и обмана, – рассуждает режиссер-постановщик из России Константин Денискин. – Я понял, что во власти всегда есть некая двойственность. Существует кукловод, который управляет происходящим, и его кукла. Но в какой-то момент они могут поменяться местами, а потом снова вернуться к своим изначальным ролям. Вот этот парадокс и просматривается у нас в спектакле.

Главный герой пьесы – чиновник средней руки Кандид Тарелкин. Он инсценирует собственную смерть, чтобы не возвращать долги многочисленным кредиторам, и перевоплощается в соседа по квартире по фамилии Копылов. А до этого чиновник украл у своего начальника, генерала Варравина, письма, которые изобличают того во взяточничестве и казнокрадстве. Тарелкин надеется, что потом, когда все уляжется, он будет шантажировать ими шефа и тянуть из того деньги. Однако его хитроумный план срывается. Тарелкина принимают за вурдалака, бросают его в камеру и не дают пить. В итоге арестант-«кровопийца» не выдерживает лишений, признается во всем и отдает генералу компромат.

В таком финале зрители могут усмотреть скрытый смысл: мол, коррупция непобедима. Хотя, с другой стороны, бороться с ней никто из героев спектакля и не собирался. В этом и заключается мрачная двойственность ситуации. Она проступает через зловещий грим актеров, через их черно-серые костюмы, через тусклое освещение сцены, благодаря которому создается атмосфе­ра склепа. Кажется даже, что в какой-то момент в зрительном зале попахивает тухлой рыбой, которую служанка Тарелкина по имени Мавруша кладет в гроб с «телом» хозяина.

Над спектаклем работали художник-постановщик Елена Ким, художник по костюмам Марина Шнайдер, художник по свету Денис Цветков. Главные роли – чиновника Тарелкина и генерала Варравина – сыграли Павел Кондратьев и Алексей Браилко.