Теперь следим за «Актобе»

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Клуб из Актобе не только сотворил камбэк в матче против «Ордабасы», но и вернул интригу в чемпионате.

XXII тур чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги был проведен в честь экс-футболиста сборной Казахстана Аскара Кожабергенова.

Он начинал профессиональную карьеру в алматинском СКИФе, после чего в союзное время выступал за «Кайрат», «Шахтер», «Жетысу», «Химик», а после организации первенства уже нашей страны – за «Кайрат», «Достык» и «Актюбинец». В общей сложности в чемпионатах СССР провел около 200 матчей, в чемпионате Казахстана – 127 игр, в которых отличился 14 забитыми мячами. В сезоне-1993⁄1994 играл в команде третьей немецкой лиги «Пройссен 07». Был чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Казахстана. Завершив карьеру футболиста, работал в тренерском штабе «Есиля-Богатыря», «Иртыша», «Тобола», «Сункара», «Жетысу», «Экибастуза», «Атырау», «Хан-Тенгри», а также входил в тренерский штаб молодежной сборной Казахстана.

Теперь непосредственно о первенстве. Главный поединок тура прошел в Актобе, где местный одноименный клуб, сейчас занимающий в турнирной таблице второе место, встретился с лидером чемпионата шымкентским «Ордабасы» и обыграл его со счетом 2:1.

Игра получилась довольно интересной. На 26-й минуте капитан «Ордабасы» и сборной Казахстана Асхат Тагыберген ударом со штрафного вывел свой клуб вперед. На 63-й минуте хорватский легионер актюбинцев Андрия Филипович сравнял счет, а на 81-й ивуарийский футболист Франк Андерсон Ньянгбо забил победный гол в ворота гостей. Кстати, уже в добавленное время Тагыберген не сумел реализовать штрафной пенальти.

Здесь же произошло и неприятное событие. После матча некоторые болельщики актюбинцев ненормативной лексикой сопроводили уход с поля капитана нашей национальной команды (а до этого – при пробитии пенальти – еще и бросали в него различные предметы). Пока еще непонятно, кто спровоцировал конфликт, но в любом случае это не красит наш футбол. Взрослые люди порой забывают, что на стадионе присутствуют и юные фанаты, которые очень быстро впитывают негатив.

Между тем именно «Актобе» вернул некоторую интригу в первенство, где все уже думают о том, что у «Ордабасы» в этом сезоне нет конкурентов.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: в Караганде «Шахтер» разошелся с миром с кызылординским «Кайсаром» – 2:2; талдыкорганский «Жетысу» дома уступил алматинскому «Кайрату» – 1:2; «Астана» на своем поле была сильнее костанайского «Тобола» – 2:1; «Мактаарал» из Туркестанской области в гостях обыграл актауский «Каспий» – 2:0; «Атырау» не смог обыграть гостивший у него петропавловский «Кызылжар» – 0:0; «Аксу» из Павлодарской области на своей арене проиграл кокшетаускому «Окжетпесу» – 0:1.

#футбол #Премьер-лига. спорт

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