Теперь учатся у нас Статьи 839 Марина ПАРХОМЕНКО

13 специалистов из Германии, Италии, Сербии, Польши, Турции приехали перенимать опыт по имплантации устройства HeartMate III американской фирмы Toratec. Дело в том, что в центре, открытом по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, с 2011 года под руководством председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" профессора Юрия Пя реализуется программа по имплантации искусственного сердца, благодаря чему Казахстан вошел в число развитых стран в области кардиохирургии. И уже более 150 казахстанцев получили возможность жить дальше, причем полноценно.



На смену двум первым устройствам HeartMate пришло более усовершенствованное третье, и Казахстан как участник исследований получил от производителя право одним из первых приступить к его имплантации.



– В эти дни у меня появилась прекрасная возможность впервые следить за ходом имплантации искусственного сердца третьего поколения, – говорит профессор ведущей университетской клиники города Тюбинген (Германия) Кристиан Шлензак. – Я восхищен мастерством казахстанских коллег.



У кардиохирургов была возможность следить за ходом операции и в режиме онлайн задавать профессору Юрию Пя вопросы. Нужно отметить, что только по устройству искусственного сердца третьего поколения в центре ожидается приезд порядка 300 зарубежных специалистов. А ведь в ННКЦ применяют более 30 инновационных технологий, и по ним тоже планируются мастер-классы.



Если и далее говорить об успехах кардиохирургического центра, то следует сообщить о том, что на прошлой неделе проведены три трансплантации донорского сердца. Причем впервые осуществлена пересадка несовершеннолетнему пациенту – 17-летнему парню. С августа 2012 года сделано 13 пересадок, и этот факт демонстрирует, что наше общество наконец созрело для взаимопомощи, сострадания.

Имплантация искусственного сердца и трансплантация донорского – программы дорогостоящие, и выполняются в странах с устойчивым экономическим развитием: первая операция обходится нашему государству в 40 млн. тенге, вторая – в 25 млн. Несмотря на сегодняшние реалии, президентские, так их называют, программы сокращаться не будут. Значит, казах­станцы смогут и далее поправлять свое здоровье благодаря высококлассным кардиохирургам страны.



