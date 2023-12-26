Тепличным хозяйствам Шымкента и Туркестанской области начали выплачивать субсидии

Сельское хозяйство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Общий объем выплат в двух регионах превысил 900 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

В Туркестанской области и Шымкенте уже начались выплаты субсидий владельцам фермерских теплиц. Такая господдержка тепличников стала возможной после ввода в Правила субсидирования растениеводства Министерства сельского хозяйства новой нормы, позволяющей фермерским теплицам претендовать на субсидирование расходов на электроэнергию, газ и уголь при выращивании овощей в закрытом грунте в период межсезонья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ.

"В декабре как раз начинается высадка овощных культур в закрытый грунт, а нормы субсидий, согласно правилам,  устанавливаются на один культурооборот по итогам полученных всходов (не менее 95% прижившейся рассады на 1 квадратный метр). В Туркестанской области общий объем выплат фермерским теплицам составил 565 млн тенге, в Шымкенте – 341,9 млн тенге. Общий объем выплат в двух регионах превысил 900 млн тенге. При этом в Туркестанской области из 112 получателей субсидий 106 – это фермерские теплицы, 6 – промышленные", - отмечают в Минсельхозе.

На сегодня сертификаты соответствия нацстандарту получили 814 теплиц, еще 825 заявок находятся на рассмотрении.

Кроме того, для поддержки тепличных хозяйств МСХ в рамках инвестсубсидий внесены изменения в части увеличения доли с 25% до 30% при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов в рамках инвестиционных субсидий. Изменения вступили в силу с 10 декабря 2023 года, добавили в министерстве.

 

#Шымкент #Туркестан #субсидии #фермеры #выплата #теплицы

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