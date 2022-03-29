Цех по выпуску высококачественных замороженных полуфабрикатов открыла в Алматы начинающий предприниматель Аружамал Жилисбаева, получившая инновационный грант в сумме 5 млн тенге в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025».

Все мы родом из детства

На мой поздний звонок Аружамал ответила из своего цеха, в котором готовила очередную партию слоеного теста по итальянской технологии для одного из интернет-магазинов. Все работницы уже ушли домой, но для нее важно было доставить свежий товар к утру.

Наш разговор о том, как начать свое дело, затронул многие аспекты, начиная с нравственных качеств предпринимателя, его ответственности и, если хотите, патриотизма. Потому что для Аружамал важно, чтобы иностранцы, работающие в Алматы, знали: казахстан­цы тоже производят качественную продукцию.

Казалось бы, что такого – очередной предприниматель открыл свое дело. Таких в стране тысячи. Кто-то опускает руки, кто-то не сдается, преодолевая трудности на пути. Аружамал можно отнести ко второй категории. Пока она в одном лице совмещает и руководителя, и главного технолога, и бухгалтера, и водителя, и снабженца, и кондитера, и повара. Да, в цехе уже есть и работники, а еще помогает вся семья. Но основной груз забот лежит все же на ее плечах.

– Кроме слоеного теста, мы изготавливаем тесто песочное, для самсы, жайма, а также различную кулинарную продукцию. Все натуральное, без вредных добавок. Я мечтаю, чтобы в Казахстане пищевая продукция была такая же вкусная и органическая, как в Италии, – говорит она.

Здесь следует упомянуть о ключевых словах, которые выступают основой создания ее продукции: натуральное сливочное масло, а не суррогаты и дешевые заменители.

По словам руководителя, печь она любит с детства, их дом всегда был полон гостей. Аружамал всегда готовила с любовью и, став хозяйкой, продолжила эти традиции в своей семье.

Среди родственников и друзей она прослыла отличным кулинаром. Все в один голос предлагали ей сменить профессию. Спустя годы, несмотря на экономическое образование и 17-летний стаж бухгалтера в крупной компании, она все же решилась уйти со стабильной работы и открыть свое дело.

Учиться никогда не поздно

Перфекционист по натуре, она с детства привыкла все делать на «отлично». Все началось с изучения кулинарной литературы с рецептами зарубежных поваров, которые она опробовала на собственном опыте.

Аружамал сделала вывод, что книги Юлии Высоцкой – своеобразный мост между Америкой, Европой и Азией. Увлеклась итальянской кухней, причем все окружение и дети уверяли, что она готовит не хуже, чем в ресторанах. Пять лет назад начала предпринимать шаги к своей мечте, а именно – посетила Италию для того, чтобы научиться готовить итальянские блюда, открыть собственный ресторан, в котором люди смогут пробовать изысканную кухню из натуральных продуктов.

Путь к воплощению мечты начался с учебы в Москве, где Аружамал поступила в Бизнес-школу на факультет «Управление проектами» и в течение года и трех месяцев днями напролет просиживала за компьютером, решая заданные кейсы, постигая секреты маркетинга и менеджмента, при этом не оставляя изучения итальянского языка. Видя усердие своей ученицы, наставник сделала все возможное, чтобы помочь ей поехать в Италию для изучения агротуризма.

– Сегодня мой учитель итальянского языка – главный дегустатор и почитатель небольшой кофейни, в которой мы подаем к столу свежую выпечку. Она не только научила меня языку, но и мотивировала, за что я ей очень благодарна, – признается предприниматель.

По словам Аружамал, знакомство с итальянской кухней очень впечатлило тем, что у них используются только натуральные продукты и всегда много свежей зелени.

– Был обычный будний день. В итальянском ресторане, где я проходила практику, готовились к банкету на 170 персон. Повар Симонетта достала из холодильника слоеное тесто и, играю­чи, приготовила гриссини – хлебные палочки из слоеного теста. Я, посмот­рев процесс, попробовала сама приготовить. Признаюсь, что была просто в восторге от того, как удобно и быстро можно готовить из этого полуфабриката вкусный и натуральный продукт. А почему бы в Казахстане не воплотить эту идею? Открыть производство и облегчить женщинам работу на кухне? Именно в этот день и зародилась моя бизнес-идея, – вспоминает она.

У предпринимателя много задумок. Одна из них – образовательные курсы и культивирование у казахстанцев здорового питания с ежедневным употреб­лением свежей зелени. На своем опыте она поняла, что совершенно не сложно выращивать дома на подоконнике базилик, розмарин, тимьян, шалфей. Этими знаниями предприниматель готова поделиться со всеми желающими.

Проект по открытию ресторана итальянской кухни ей пришлось отложить из-за пандемии. Говоря о малом и среднем бизнесе в странах Европы, который является основой их экономики, бизнесвумен отметила, что в основном это семейное дело и ценности, которые передаются из поколения в поколение. Она надеется, что подобная культура предпринимательства будет формироваться и у нас.

Главный принцип Аружамал – готовить кулинарную продукцию без химических добавок, продлевающих срок хранения. Конечно, использование только натуральных ингредиентов отражается на конечной цене, но потребитель должен понимать, что он платит за качество.

– Мои работницы советуют мне разбавлять натуральное сливочное масло с маргарином, вкус которого никто не заметит. «Ты до сих пор в минусе, когда же выйдешь на устойчивую прибыль?» – задаются они вопросом. Для меня же важнее мое честное имя, и я не намерена изменять своим принципам, – заявила Аружамал.

Пока в ее цехе посменно работают шес­ть сотрудниц, ежемесячно выпускаю­щих около двух тонн полуфабрикатов, при этом производственные мощности позволяют производить до 5–6 тонн в месяц. Продукция поставляется в торговые сети и интернет-магазин. В будущем она хотела бы осуществить еще одну заветную мечту – открыть теплицу для выращивания овощей и зелени, необходимых для приготовления изысканных блюд.

Аружамал считает, что все ее усилия дали результат благодаря поддержке со стороны государства, создающего условия для развития бизнеса. Получив консультацию по госпрограмме в Цент­ре предпринимательства Qoldaý, она смогла выиграть инновационный грант, на который приобрела итальянское оборудование – холодильную камеру для заморозки теста, позволяющую выдерживать технологию производства.

– Чтобы открыть свое дело, надо любить труд. Есть такие слова – «хочу», «могу», а когда тяжело, необходимо говорить «надо», чтобы в первую очередь доказать себе: любое дело следует доводить до конца, – говорит Аружамал.