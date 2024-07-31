Tesla отозвала более 1,8 млн авто в США из-за техпроблем

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Эта мера была принята из-за риска сбоя программного обеспечения при обнаружении незакрытого капота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

По данным Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA), капот может полностью открыться, перекрыть обзор водителю и стать причиной аварии.

В пресс-службе компании рассказали, что в марте начались расследования после жалоб на случаи самопроизвольного открытия в таких моделях, как Model 3 и Model Y, в Китае. Несмотря на то, что в Европе и США таких случаев было меньше, компания в прошлом месяце провела исследования и решила отозвать машины.

Отзыву подлежат модели 2021–2024 годов Model 3, Model S, Model X и 2020–2024 годов Model Y. По словам представителей Tesla, автомобили были оснащены защелкой капота, произведенной в Китае компанией Magna Closures Co Ltd.

Ранее, 25 июня, агентство Reuters рассказало, что NHTSA объявило отзыв электрических пикапов Tesla Cybertruck из-за проблем со стеклоочистителем и отлетающей обшивки. Неисправность стеклоочистителя увеличивает риск аварии в сырую погоду, а обшивка может отлететь и создать опасность для других участников движения.

19 апреля сообщалось, что Tesla отозвала 3878 пикапов Cybertruck для доработки или замены педалей акселератора. Накладка на педаль может смещаться и приводить к случайному ускорению автомобиля, тем самым увеличивая риск аварии.

Ранее, Илон Маск заявил, что в будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты.