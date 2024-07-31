Tesla отозвала более 1,8 млн авто в США из-за техпроблем

В мире , США , Технологии
62
Айман Аманжолова
[email protected]

Компания Tesla отзывает автомобили из-за проблем с капотом

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Эта мера была принята из-за риска сбоя программного обеспечения при обнаружении незакрытого капота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.  

По данным Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA), капот может полностью открыться, перекрыть обзор водителю и стать причиной аварии.

В пресс-службе компании рассказали, что в марте начались расследования после жалоб на случаи самопроизвольного открытия в таких моделях, как Model 3 и Model Y, в Китае. Несмотря на то, что в Европе и США таких случаев было меньше, компания в прошлом месяце провела исследования и решила отозвать машины.

Отзыву подлежат модели 2021–2024 годов Model 3, Model S, Model X и 2020–2024 годов Model Y. По словам представителей Tesla, автомобили были оснащены защелкой капота, произведенной в Китае компанией Magna Closures Co Ltd.

Ранее, 25 июня, агентство Reuters рассказало, что NHTSA объявило отзыв электрических пикапов Tesla Cybertruck из-за проблем со стеклоочистителем и отлетающей обшивки. Неисправность стеклоочистителя увеличивает риск аварии в сырую погоду, а обшивка может отлететь и создать опасность для других участников движения.

19 апреля сообщалось, что Tesla отозвала 3878 пикапов Cybertruck для доработки или замены педалей акселератора. Накладка на педаль может смещаться и приводить к случайному ускорению автомобиля, тем самым увеличивая риск аварии.

Ранее, Илон Маск заявил, что в будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты

 

#США #ИлонМаск #Tesla #суперкар

Популярное

Все
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
Юные айтишники взяли «золото» в Сеуле
Шымкентский Арбат как зеркало отношения к детскому труду
В Шымкенте нашествие каракуртов
В Кызылорде распахнул двери современный спортивный комплекс «Мың бала»
Национальная сборная по кокпару активно готовится к играм
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
В летних археологических лагерях школьникам прививают интерес к истории
За легкой промышленностью большое будущее
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Осторожно – гаджеты!
Прогнозы хорошие, не подвела бы погода!
На тысяче скважин рудника Семизбай работа идет в круглосуточном режиме
Работа и несовершеннолетние
В Алматы построят завод солнечных панелей
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
Пресс-конференция... на пляже
Декларация о доходах: рекомендовано быть максимально честными
Меняем мусор на мороженое
На средства спонсоров приобретены 65 квартир для пострадавших от паводка
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Слово о романе «Бопай ханум»
Многосторонний авторитет Казахстана
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
Сахарный диабет: реалии сегодняшнего дня
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Правительство выделило порядка 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в ЗКО
Выросла удовлетворенность казахстанцев качеством жизни
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Ержан Мейрамов освобожден от должности главы Комитета телекоммуникаций
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
Хайретдин и Ахмет
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Более 140 человек погибло в результате оползней в Индии
Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск о разводе
Огромный алмаз нашел рабочий в Индии
Первый электросуперкар BYD отправился в производство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]