Илон Маск: В будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты

В будущем люди перестанут пользоваться телефонами, для общения им понадобятся мозговые импланты, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X , передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

«А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?» — поинтересовался у пользователей соцсети автор пародийного аккаунта Not Elon Musk.

В свою очередь сам Маск прокомментировал пост, заявив, что в будущем мобильные девайсы совсем не понадобится.

«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — ответил Маск в комментарии к посту.

В январе Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. Тогда бизнесмен отмечал, что первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.

Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy («Телепатия»). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы «силой мысли».

Тогда же Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям. Следующий проект называется Blindsight.