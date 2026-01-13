Тихие истории

Колонка обозревателя
125
Сергей Наговицын

Странное чувство возникает, когда пролистываешь ленту соцсетей: будто идешь не по новостям, а по коридору, где каждый шаг отдается чужой бедой. Просьбы идут одна за одной, и все важные, все насущные. Но стоит вслушаться, становится ясно: громче всех кричат не те, у кого действительно обрушилась жизнь. Недоверие разрослось не из вредности, а из практики.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Слишком часто доброта превращалась в удобную монету для тех, кто понял: человеческое сочувствие – самый быстрый способ обогатиться. Теперь человек, прежде чем помочь, смотрит не на беду, а на то, как о ней рассказывают. Лицо, ракурс, эмоция. И тихие истории, где никто не умеет или не хочет играть роль страдальца, пролистываются, будто их и не было.

А теперь – факт. В Алматинской области, в селе Мынбаево, вокруг частного приюта «Белый Бим» разгорелся подтвержденный конфликт: жители жаловались на запах, антисанитарию и угрозу для жизни скота. Проверки выявили нарушения, приюту выдали предписания. Волонтеры и прию­ты были вынуждены разбирать последствия, потому что животных там оказалось больше, чем система могла выдержать. На деле спасали чью-то невозможность признать, что помощь – это не про количество животных, а про ответственность и здравомыслие.

Но эта история не только про собак. Она про нашу склонность поддаваться иллюзии доброты там, где нужно совсем другое – здравый смысл и умение остановиться.

Есть и другой ракурс – просьбы тихие, почти бессловесные. В Алматы пенсионер поверил телефонным мошенникам и остался без денег на лекарства. Он подал заявление. Ему предложили подождать две недели. Для его возраста две недели – не дата, а приговор. В Интернет он не пошел: стыдно. Как будто признать беду – значит признать вину.

Мы живем в системе, где механизмы помощи работают по перечням, а человек выпадает из строки документа и остается один. А беда – не бумага. Она не терпит сроков и подписей. Она приходит внезапно, требует решения, но вместо него человек получает формально отсрочку.

Вот тогда он идет в соцсети. Не от лени и не от привычки, а потому что другого адреса ему никто не оставил.

И все же несправедливо называть всех просителей «иждивенцами». Большинство не строят жизнь на чужой благотворительности. Они ищут хоть один работающий механизм. Однако механизмов мало. Приюты переполнены. Соцработники – в разрыве между инструкциями и реальностью. Система есть, но она не успевает за масштабом человеческого одиночества.

А одиночество – вот ключевое слово. Не хайп, не манипуляция, даже не бедность. Одиночество – когда человек не знает, куда идти, кому звонить, кто способен помочь. Когда последним адресом становится лента соцсетей. И когда эта лента отвечает тишиной.

Еще в древних полисах понимали: гражданин не должен оставаться один со своею бедой. Не потому что государство всем обязано, а потому что одиночество разрушает общество быстрее любой нищеты.

Человеку, оказавшемуся в беде, должно быть куда пойти, кроме комментариев под постом. Должно быть место, где его услышат, а не «промотают». Окно, которое открывается, а не закрывается формулировкой «не подпадает под перечень».

И когда такие окна появятся, мы перестанем путать настоящую беду с громкой жалобой и вспомним: помощь начинается не с эмоций, а с человеческого участия.

