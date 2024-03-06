TikTok могут запретить в США

Законодатели в США разработали законопроект о запрете TikTok, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Законодатели США представили законопроект, согласно которому китайской компании ByteDance, которой принадлежит Tiktok, придётся либо отказаться от социальной сети, либо платформу могут запретить в США, сообщает издание Hill.

"Законопроект вынудит ByteDance, китайскую материнскую компанию TikTok, отказаться от приложения... или столкнуться с запретом платформы в США", - говорится в сообщении издания.

Авторами документа стали председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майк Галлагер и член палаты представителей США от Демократической партии Раджа Кришнамурти.

По данным издания, в законопроекте говорится, что TikTok и ByteDance "контролируются иностранным противником". Соцсеть TikTok подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала.

TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.