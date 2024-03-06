TikTok могут запретить в США

Законодатели в США разработали законопроект о запрете TikTok, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Законодатели США представили законопроект, согласно которому китайской компании ByteDance, которой принадлежит Tiktok, придётся либо отказаться от социальной сети, либо платформу могут запретить в США, сообщает издание Hill.
"Законопроект вынудит ByteDance, китайскую материнскую компанию TikTok, отказаться от приложения... или столкнуться с запретом платформы в США", - говорится в сообщении издания.
Авторами документа стали председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майк Галлагер и член палаты представителей США от Демократической партии Раджа Кришнамурти.
По данным издания, в законопроекте говорится, что TikTok и ByteDance "контролируются иностранным противником". Соцсеть TikTok подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.