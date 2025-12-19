TikTok подписала сделку по продаже доли США

Айман Аманжолова
корреспондент

Доля компании продается предприятию, находящемуся под контролем американских инвесторов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: А.Аманжолова

Китайская соцсеть TikTok подписала сделку по продаже своих активов в США американским инвесторам, сообщает портал Axios со ссылкой на внутренний документ от гендиректора соцсети Шоу Цзы Чу.

«TikTok подписал сделку по продаже своих американских активов совместному предприятию, находящемуся под контролем американских инвесторов», — говорится в материале.

Сделка завершится 22 января. После этого 45% американских активов TikTok будут совместно принадлежать компаниям Oracle, Silver Lake и MGX.

В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент Джей Ди Вэнс, компания после заключения сделки будет стоить примерно 14 миллиардов долларов.

В октябре министр финансов США Скотт Бессент заявил, что перевод бизнеса TikTok под американский контроль полностью согласован и должен произойти очень скоро.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

 

