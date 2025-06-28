«Тұмар» называет победителей

Масс-медиа
88
Маргулан Бейсекенов

В этом году в оргкомитет Национальной телевизионной премии поступило 300 заявок. По результатам отбора в окончательный шорт-лист вошли 44 работы, из которых путем закрытого голосования жюри были определены победители в 11 номинациях. За высокие достижения в области телевидения лауреатам премии «Тұмар» были вручены памятные статуэтки и денежные призы в размере 1 млн тенге.

фото предоставлено организаторами

Итак, победители в номинациях определились следующим образом: «Лучший социальный телепроект» – «Таза кала» (Jibek Joly), «Лучший репортаж года» – «В гостях у кочевников» («Мир»), «Лучшая информационно-аналитическая программа» – President (24KZ), «Лучшее журналистское расследование» – «АЭС және энергетикалық қауіпсіздік» (Atameken Business), «Лучший сериал года» – «12:00» («31 канал»), «Лучший документальный фильм» – «Человек с острова Кулалы» (Jibek Joly), «Лучший детский телепроект» – «Түркістан сақшылары» (Turkistan TV), «Лучший региональный канал» – Saryarqa (Карагандинская область), «Лучший тележурналист» – Бектас Акерке (Qazaqstan TV), «Лучший телеведущий» – Молдир Дос­паева («Хабар»), «Лучший спортивный комментатор» – Ерик Ерсын (Qazsport).

Были также учреждены три специальных приза Национальной премии «Тұмар-2025». За активный вклад в продвижение принципа «Закон и Порядок» отмечен телеканал КТК. За широкое и глубокое освещение темы 80-летия Победы в Великой Отечественной войне награжден Первый канал «Евразия». В преддверии 30-летнего юбилея агентства «Хабар» специального приза удостоен его коллектив.

За всю историю премии в оргкомитет было подано более 2 300 заявок, из них 395 работ вошли в список номинантов, а лауреатами премии стали 112 телевизионных проектов и журналистов.

Напомним, премия «Тұмар» была учреждена в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации с целью продвижения и развития качест­венного казахстанского телевидения, поддержки талантливых профессионалов в производстве телеконтента и поощрения лучших представителей отрасли.

#премия #СМИ #победители #«Тұмар»

Популярное

Все
«Тұмар» называет победителей
Машиностроение – ключ к долгосрочному устойчивому росту ВВП
Газета как традиция
Задача – наращивать показатели
Законодательная поддержка реформ
Пример служения Отечеству
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
Видеть в повседневном вечное
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
Госслужащие пробежали антикоррупционный марафон в Семее
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Когда региональная сила становится мировым аргументом
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
Королеву красоты выберут ночью и под землей
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Читайте также

Так писали историю
Верность любимому делу
Награды тем, кто всегда в центре событий
Определены победители медиа-премии партии AMANAT

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]