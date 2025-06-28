В этом году в оргкомитет Национальной телевизионной премии поступило 300 заявок. По результатам отбора в окончательный шорт-лист вошли 44 работы, из которых путем закрытого голосования жюри были определены победители в 11 номинациях. За высокие достижения в области телевидения лауреатам премии «Тұмар» были вручены памятные статуэтки и денежные призы в размере 1 млн тенге.

фото предоставлено организаторами

Итак, победители в номинациях определились следующим образом: «Лучший социальный телепроект» – «Таза кала» (Jibek Joly), «Лучший репортаж года» – «В гостях у кочевников» («Мир»), «Лучшая информационно-аналитическая программа» – President (24KZ), «Лучшее журналистское расследование» – «АЭС және энергетикалық қауіпсіздік» (Atameken Business), «Лучший сериал года» – «12:00» («31 канал»), «Лучший документальный фильм» – «Человек с острова Кулалы» (Jibek Joly), «Лучший детский телепроект» – «Түркістан сақшылары» (Turkistan TV), «Лучший региональный канал» – Saryarqa (Карагандинская область), «Лучший тележурналист» – Бектас Акерке (Qazaqstan TV), «Лучший телеведущий» – Молдир Дос­паева («Хабар»), «Лучший спортивный комментатор» – Ерик Ерсын (Qazsport).

Были также учреждены три специальных приза Национальной премии «Тұмар-2025». За активный вклад в продвижение принципа «Закон и Порядок» отмечен телеканал КТК. За широкое и глубокое освещение темы 80-летия Победы в Великой Отечественной войне награжден Первый канал «Евразия». В преддверии 30-летнего юбилея агентства «Хабар» специального приза удостоен его коллектив.

За всю историю премии в оргкомитет было подано более 2 300 заявок, из них 395 работ вошли в список номинантов, а лауреатами премии стали 112 телевизионных проектов и журналистов.

Напомним, премия «Тұмар» была учреждена в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации с целью продвижения и развития качест­венного казахстанского телевидения, поддержки талантливых профессионалов в производстве телеконтента и поощрения лучших представителей отрасли.