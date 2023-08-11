"Тобол" одержал победу в первом матче за выход в плей-офф Лиги конференций

Фото: ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" провел первый матч с североирландским "Дерри Сити" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 65-й минуте игры забил полузащитник "Тобола" Роман Асранкулов.

Ответная игра состоится 18 августа в Ирландии.

Напомним, победитель пары "Тобол" - "Дерри Сити" в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим противостояния "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта). Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.