"Тобол" получил путевку в Лигу Европы

Это стало возможным благодаря победе в Кубке страны по футболу, передает Kazpravda.kz

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Единственный и победный гол на 68-й минуте забил Ислам Чесноков, сообщает Спорт Шрёдингера.

Для "Тобола" это второй кубок в истории клуба. Первый раз команда его завоевала в 2007 году, тогда в финале играли также с шымкентским "Ордабасы".

А вот какие команды выступят следующим летом в еврокубках.

Лига чемпионов - "Ордабасы" (первый раунд);

Лига Европы - "Тобол";

Лига конференций - "Актобе" (первый раунд), "Астана" (второй раунд).