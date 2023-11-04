"Тобол" получил путевку в Лигу Европы
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Это стало возможным благодаря победе в Кубке страны по футболу, передает Kazpravda.kz
Единственный и победный гол на 68-й минуте забил Ислам Чесноков, сообщает Спорт Шрёдингера.
Для "Тобола" это второй кубок в истории клуба. Первый раз команда его завоевала в 2007 году, тогда в финале играли также с шымкентским "Ордабасы".
А вот какие команды выступят следующим летом в еврокубках.
Лига чемпионов - "Ордабасы" (первый раунд);
Лига Европы - "Тобол";
Лига конференций - "Актобе" (первый раунд), "Астана" (второй раунд).