Фото: Нурболат Нуржаубай

Матч открытия новенькой 11-тысячной «Кайсар Арены» в Кызылорде превратился в грандиозный футбольный праздник. Интерес к матчу был очень высок. Достаточно сказать, билеты на стадион были распроданы еще за три дня до игры, а в день матча на улицах города образовались автомобильные пробки.

Игру обслужила судейская бригада из Швейцарии - главный судья Свен Вольфенсбергер, его ассистенты: Стефан Де Алмейда, Йонас Эрни и судья VAR Йоханнес фон Мандах.

Европейского футбольного шарма первому матчу на «Кайсар Арене» добавили красочная презентация, выступление популярных артистов эстрады, зажжение фонариков и «бегущая волна» на трибунах. Ничуть не испортили торжество и другие «атрибуты» футбола - зажжение файера на трибуне шымкентских фанатов и выход на поле за автографами юных болельщиков после игры.

«Тобол» в третий раз (при пяти участиях в финале) выиграл Кубок Казахстана, причем выигрывая финалы именно у «Ордабасы». В завершившемся розыгрыше на пути к триумфу костанайцы обыграли «Жетысу», «Туран» и «Женис».

Церемонию награждения провели министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, глава Казахстанской федерации футбола Марат Омаров и аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Тобола» Нурбол Жумаскалиев отметил, что встреча выдалась очень напряжённой.

- Спасибо ребятам за характер, так как в футболе всякое бывает. Хотя мы первый тайм мы выиграли 2:0, а во втором - возможности забить гол были у обеих команд. Самое главное, что мы добились победы, - сказал он.

А коуч «Ордабасы» Андрей Мартин посетовал о том, что многое из запланированного не удалось выполнить.