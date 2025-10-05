Победой костанайского «Тобола» со счётом 2:0 (отличились Николай Сигневич и Ислам Чесноков) завершился финал Кубка Казахстана-2025 против шымкентского «Ордабасы», передает корреспондент Kazpravda.kz
Матч открытия новенькой 11-тысячной «Кайсар Арены» в Кызылорде превратился в грандиозный футбольный праздник. Интерес к матчу был очень высок. Достаточно сказать, билеты на стадион были распроданы еще за три дня до игры, а в день матча на улицах города образовались автомобильные пробки.
Игру обслужила судейская бригада из Швейцарии - главный судья Свен Вольфенсбергер, его ассистенты: Стефан Де Алмейда, Йонас Эрни и судья VAR Йоханнес фон Мандах.
Европейского футбольного шарма первому матчу на «Кайсар Арене» добавили красочная презентация, выступление популярных артистов эстрады, зажжение фонариков и «бегущая волна» на трибунах. Ничуть не испортили торжество и другие «атрибуты» футбола - зажжение файера на трибуне шымкентских фанатов и выход на поле за автографами юных болельщиков после игры.
«Тобол» в третий раз (при пяти участиях в финале) выиграл Кубок Казахстана, причем выигрывая финалы именно у «Ордабасы». В завершившемся розыгрыше на пути к триумфу костанайцы обыграли «Жетысу», «Туран» и «Женис».
Церемонию награждения провели министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, глава Казахстанской федерации футбола Марат Омаров и аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.
На послематчевой пресс-конференции наставник «Тобола» Нурбол Жумаскалиев отметил, что встреча выдалась очень напряжённой.
- Спасибо ребятам за характер, так как в футболе всякое бывает. Хотя мы первый тайм мы выиграли 2:0, а во втором - возможности забить гол были у обеих команд. Самое главное, что мы добились победы, - сказал он.
А коуч «Ордабасы» Андрей Мартин посетовал о том, что многое из запланированного не удалось выполнить.
— Мы не смогли реализовать моменты и обезопасить свои ворота - соперник забил два мяча с двух первых полумоментов. У нас катастрофический показатель реализации наблюдается по всему сезону. Всё, что мы создаем, тяжело воплотить в голы. Для этого, вероятно, нужны игроки более уверенные, более мастеровитые. А такие были у «Тобола» — они и сделали разницу в игре и решили судьбу матча. К сожалению, не получилось порадовать наших болельщиков, которые приехали поддержать команду. Наши поздравления футбольному клубу «Тобол», - заявил Андрей Мартин.