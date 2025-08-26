«Тобол» выходит в лидеры

В 22-м туре первенства страны по футболу среди команд Премь­ер-лиги хотелось бы остановиться на столичном дерби, где «Женис» на добавленных минутах смог вырвать победу у лидировавшей на тот момент в чемпионате «Астаны».

фото ФК «Тобол»

Первыми счет открыли футболисты «Астаны»: на 14-й минуте отличился Нурали Жаксылык. Но все основные события произошли во втором тайме, где были забиты четыре мяча! Путь к яркой победе «Жениса» начал грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе, который оформил дубль, забив на 60-й и 74-й минутах. На 82-й минуте астанинцы счет сравняли с пенальти, который точно реализовал албанец Назми Грипши. Точку в поединке на 93-й добавленной минуте поставил белорус Всеволод Садовский.

Добавим, что поединок запомнился еще и тем, что назначенное пенальти рьянно начал оспаривать главный тренер женисовцев – украин­ский специалист Андрей Демченко, который получил за это красную карточку и за следующей игрой будет следить с трибун.

«Астана» этим поражением осложнила себе борьбу за чемпионство, так как впереди у нее остались встречи с другими сильнейшими клубами страны – «Елимаем», «Актобе», «Тоболом» и «Кайратом», которые тоже борются за распределение наград. Отметим, что кайратовцы в этом туре не играли из-за подготовки к матчу с шотландским «Селтиком» в рамках Лиги чемпионов УЕФА. А вот «Тобол» в субботу на своем поле обыграл туркестанский «Туран» со счетом 2:0 и, набрав 44 очка, вышел на чистое первое место в чемпионате.

В остальных поединках минувшего тура зафиксированы следующие результаты: «Актобе» дома, несмотря на активное сопротивление талдыкорганского «Жетысу», победил со счетом 3:2; жезказганский «Улытау» переиграл гостивший у него шымкентский «Ордабасы» – 2:1; в Кызылорде местный «Кайсар» сыграл вничью с «Атырау» – 0:0; в Семее «Елимай» прогнозируемо обыграл петропавловский «Кызылжар» со счетом 2:0.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

  Команда М П Н П М О
1 «Тобол» 20 13 5 2 37-18 44
2 «Астана» 20 13 4 3 47-19 43
3 «Кайрат» 20 13 4 3 41-17 43
4 «Актобе» 21 12 3 6 32-19 39
5 «Елимай» 22 11 5 6 33-22 38
6 «Окжетпес» 21 9 5 7 30-27 32
7 «Женис» 21 7 10 4 26-19 31
8 «Ордабасы» 21 7 7 7 25-21 28
9 «Кызылжар» 22 4 9 9 21-29 21
10 «Жетысу» 22 4 8 10 17-34 20
11 «Кайсар» 21 3 10 8 19-32 19
12 «Улытау» 21 4 5 12 13-31 17
13 «Туран» 22 4 3 15 5-41 15
14 «Атырау» 22 2 6 14 13-40 12

 

 

 

