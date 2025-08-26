Первыми счет открыли футболисты «Астаны»: на 14-й минуте отличился Нурали Жаксылык. Но все основные события произошли во втором тайме, где были забиты четыре мяча! Путь к яркой победе «Жениса» начал грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе, который оформил дубль, забив на 60-й и 74-й минутах. На 82-й минуте астанинцы счет сравняли с пенальти, который точно реализовал албанец Назми Грипши. Точку в поединке на 93-й добавленной минуте поставил белорус Всеволод Садовский.

Добавим, что поединок запомнился еще и тем, что назначенное пенальти рьянно начал оспаривать главный тренер женисовцев – украин­ский специалист Андрей Демченко, который получил за это красную карточку и за следующей игрой будет следить с трибун.

«Астана» этим поражением осложнила себе борьбу за чемпионство, так как впереди у нее остались встречи с другими сильнейшими клубами страны – «Елимаем», «Актобе», «Тоболом» и «Кайратом», которые тоже борются за распределение наград. Отметим, что кайратовцы в этом туре не играли из-за подготовки к матчу с шотландским «Селтиком» в рамках Лиги чемпионов УЕФА. А вот «Тобол» в субботу на своем поле обыграл туркестанский «Туран» со счетом 2:0 и, набрав 44 очка, вышел на чистое первое место в чемпионате.

В остальных поединках минувшего тура зафиксированы следующие результаты: «Актобе» дома, несмотря на активное сопротивление талдыкорганского «Жетысу», победил со счетом 3:2; жезказганский «Улытау» переиграл гостивший у него шымкентский «Ордабасы» – 2:1; в Кызылорде местный «Кайсар» сыграл вничью с «Атырау» – 0:0; в Семее «Елимай» прогнозируемо обыграл петропавловский «Кызылжар» со счетом 2:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА