Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти

Глава государства на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала дал ряд поручений по диверсификации поставок казахстанской нефти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти.

«Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», – отметил Президент.