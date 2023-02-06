Токаев дал поручения по Экибастузу

Глава государства поручил принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах города.

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Касым-Жомарт Токаев дал поручения по отоплению в домах Экибастуза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Глава государства поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах в Экибастузе", - говорится в информации.

Президент также дал поручение держать на постоянном контроле отопительный сезон и ход ремонтно-восстановительных работ, добавили в пресс-службе.