Университеты Евразии становятся точками притяжения

Как университеты могут менять общество, трансформироваться в условиях экономической турбулентности, геополитической ситуации, развития искусственного интеллекта? Этим вопросам был посвящен Евразийский форум лидеров высшего образования (EHELF), который проходит на площадке Назарбаев Университета.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что форум проводился с 2011 по 2019 год и за это время зарекомендовал себя как авторитетная международная площадка для обсуждения важных вопросов высшего образования. В этом году EHELF вновь возобновил свою работу и пригласил представителей университетов из разных стран, международных организаций и экспертов.

Президент Назарбаев Университета профессор Вакар Ахмад отметил, что сегодня перед высшим образованием стоят те же вызовы, что и перед обществом в целом. Вузам необходимо не только адаптироваться к происходящим изменениям, но и самим становиться их двигателем.

– В Nazarbayev University мы недавно приняли новую стратегию развития World Class – Made in Kazakhstan, – сказал президент университета. – Суть ее заключается в том, что мы стремимся участвовать в решении глобальных вопросов, которые волнуют весь мир: от внедрения искусственного интеллекта и борьбы с изменением климата до сокращения бедности, формирования интеллектуальных энергетических систем и устойчивого развития. При этом нашему университету крайне важно оставаться актуальным и полезным для Казахстана, отвечать на потребности и ожидания общества.

По словам Вакара Ахмада, вуз большое внимание уделяет развитию искусственного интеллекта. К примеру, создана Школа компьютерных наук и искусственного интеллекта, которую возглавил профессор Атакан Варол – разработчик первой суверенной модели ИИ Казахстана.

Участники форума говорили не только о технологиях, не менее важным вопросом стала роль Евразии в формировании новой образовательной карты мира. Вакар Ахмад подчеркнул, что если раньше талантливые студенты мира стремились получить образование в Северной Америке или Европе, то сегодня картина меняется. Теперь они стремятся поступать в азиатские вузы, появляются новые международные университеты, развивается региональное сотрудничество.

Эту мысль в своем выступлении развил венгерский эксперт в области геополитики и глобальной экономической стратегии Норберт Чизмадиа. Он предложил взглянуть на развитие мира через призму трех ключевых понятий – связанности, комплексности и устойчивости. Важнейшие процессы современности, по словам ученого, невозможно рассматривать по отдельности. Экономика, технологии, экология, образование, здравоохранение, энергетика и развитие городов образуют единую систему.

– Если посмотреть на карту мира через призму авиасообщения, интернет-связей или научного сотрудничества, мы увидим одну и ту же закономерность: мир становится все более связанным. И именно это сегодня имеет огромное значение, – отметил эксперт.

По мнению Норберта Чизмадиа, одним из главных мегатрендов современности становится рост Азии. Автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, урбанизация меняют привычную картину мира. Особое место в этих процессах занимает Казахстан, который реализует крупные международные экономические проекты и является важным игроком в высшем образовании в регионе.

Эксперт рассказал о концепции «бирюзовых зон» – территорий будущего, где устойчивое развитие сочетается с культурой, инновациями, образованием и высоким качеством жизни. По словам ученого, человечество уже давно изучает феномен «голубых зон» – регионов, где люди живут особенно долго.

– Однако сегодня становится очевидно, что секрет успешного развития заключается не только в технологиях и экономике. Важны также знания, история, культура, древняя мудрость, гастрономия, атмосфера мира, счастья, устойчивости, творчества и инноваций, – сказал Норберт Чизмадиа, отметив, что именно такие регионы способны стать центрами притяжения талантов, знаний и инноваций.

В ходе рабочих сессий участники форума обсудили интеграцию принципов устойчивости в стратегии университетов, внедрение искусственного интеллекта в образование и науку, вопросы академического лидерства и международного сотрудничества. Среди спикеров форума – известный малайзийский ученый, эконометрист и специалист по анализу данных Махендхиран Санггаран Наир, международный эксперт в области искусственного интеллекта и профессор University College London Уэйн Холмс, а также другие представители зарубежных вузов.