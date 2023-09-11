Токаев дал ряд поручений по поставкам газа на внутренний рынок

Президент, Энергетика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Главе государства было доложено о решении проблемы дефицита газа.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова. Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об основных финансово-хозяйственных показателях национальной компании за первое полугодие и о ходе реформирования газовой отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Президент был проинформирован о том, что с начала 2022 года АО «НК «QazaqGaz» реализовало инвестиционные проекты на сумму 400 млрд тенге в Атырауской и Мангистауской областях, а также в Алматы за счет собственных средств.

С начала 2022 года нацкомпания субсидировала цены на газ для населения и бизнеса на 389 млрд тенге. За тот же период порядка 450 тысяч казахстанцев получили доступ к природному газу.

Главе государства было доложено о решении проблемы дефицита газа. Как сообщил Санжар Жаркешов, принятые меры обеспечат профицит природного газа в Казахстане на предстоящий осенне-зимний период.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проекта второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и подписании нового экспортного контракта с Китайской Народной Республикой.

Кроме того, президенту были представлены сведения о реализации среднесрочной стратегии газовой отрасли и увеличении газоперерабатывающих мощностей, а также о перспективах дальнейшей газификации страны.

Главе государства также было доложено о работе по расширению ресурсной базы газа. По словам председателя АО «НК «QazaqGaz», до конца 2023 года будет запущено новое газовое месторождение Анабай, кроме того, началась подготовка к разработке месторождения Придорожное.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на стабильное обеспечение поставок газа на внутренний рынок, своевременную подготовку к отопительному периоду, внедрение концепции бережного потребления газа и дальнейшую реформу ценообразования.

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