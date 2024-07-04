Токаев: Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене

ШОС
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества продолжилось в формате «ШОС плюс», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Выступая перед участниками саммита, Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Шанхайской организации сотрудничества на международной арене.

«Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. Под угрозой находится архитектура международной безопасности, что может привести к тяжелейшим последствиям для всего человечества. В такой судьбоносный период на нас возложена огромная ответственность за укрепление мира, стабильности, безопасности путем коллективных усилий на региональном и глобальном уровнях. Шанхайская организация сотрудничества с учетом своего авторитета, значительных экономических и человеческих ресурсов, способна выработать эффективные решения для достижения целей устойчивого развития и преодоления современных вызовов. Лозунг председательства Казахстана в ШОС «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию» емко отражает дух нашей общей миссии», – сказал президент.

Продвижение повестки мирного и гармоничного развития он назвал первостепенной задачей многостороннего сотрудничества в рамках ШОС

«Убежден, разрешить имеющиеся в мире узловые противоречия и обеспечить долгосрочную стабильность в мире можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии. В этом плане большая надежда возлагается на Организацию Объединенных Наций, которая в следующем году отметит свою восьмидесятую годовщину. Альтернативы этой универсальной организации нет, ее потенциал далеко не исчерпан. Наша общая задача – усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам XXI века. Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности. Поэтому весьма актуальным является принятое нами Заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства», – подчеркнул глава государства.

Президент Казахстана предложил к 80-й годовщине Организации Объединенных Наций, а также 20-летию сотрудничества между ШОС и ООН принять резолюцию Генеральной Ассамблеи в поддержку инициативы «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить усилению торгово-экономических связей.

«Санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивание потенциала. На текущем этапе экономики стран – участниц ШОС демонстрируют высокие темпы роста от 4 до 9%. Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30%. Сегодня внешняя торговля стран-участниц превышает 8 трлн долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли», – отметил президент.

#Астана #Токаев #ШОС #выступление #саммит #плюс

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