Токаев и Алиев осмотрели территорию строительства больницы в Физули

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президенты Казахстана и Азербайджана осмотрели территорию строительства Физулинской городской центральной больницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев в ходе посещения Физули ознакомились с планом строительства центральной городской больницы.

Как рассказали лидерам Казахстана и Азербайджана, будущее медицинское учреждение запланировано на 180 койко-мест, общая площадь здания составит свыше 34 тысячи квадратных метров.

В больнице планируется на стационарном обслуживании открыть отделения кардиологии, неврологии, гинекологии, анестезиологии-реанимации, гемодиализа, терапевтическое, хирургическое, травматолого-ортопедическое, родильное и инфекционные отделения, кафедры офтальмологии, педиатрии и ЛОР.

На амбулаторном обслуживании будут действовать консультативное поликлиническое отделение, детская поликлиника, отделения рентгенодиагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также клинико-диагностическая лаборатория, станция скорой медицинской помощи, центр гигиены и эпидемиологии.

Планируется, что объект будет построен на коммерческой основе казахстанскими строителями.

#Токаев #строительство #больница #Алиев #Физули

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