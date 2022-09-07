Президент , Международное сотрудничество
Токаев и Мирзиёев обсудили повестку дня предстоящего саммита ШОС
Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Лидеры стран в духе стратегического партнерства обсудили перспективы укрепления многопланового двустороннего сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по повестке дня предстоящего саммита ШОС, который состоится в Самарканде.