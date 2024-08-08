Токаев и Мирзиёев приняли участие в церемонии прибытия контейнерного поезда из Сианя в Ташкент

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Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов доложили о проводимой совместной работе по расширению транспортно-транзитных возможностей двух государств.

В рамках достигнутых в апреле этого года договоренностей в Хиве об организации грузовых перевозок по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан и развитию Трансафганского направления была организована ускоренная доставка грузов. Контейнерный поезд преодолел путь протяженностью в 4486 км за рекордные 5 суток. Грузовой состав был отправлен из терминала в порту города Сианя через территорию Казахстана в Ташкент.

Кратчайший срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей Казахстана в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры. В прошлом году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2022 годом.