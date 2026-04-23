Токаев: Культура чтения должна оставаться неотъемлемой частью нашего народа

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем книги. сообщает Kazpravda.kz

– Поздравляю всех соотечественников с Национальным днем книги! В современную эпоху книжное дело переживает масштабную трансформацию, но книги по-прежнему остаются надежным путеводителем в мир духовно-нравственных ценностей. Вижу, что культура чтения книг, будь это классические художественные произведения или публикации, освещающие наиболее актуальные проблемы современности, постепенно возвращается и даже вновь становится популярной тенденцией, в том числе в молодежной среде. Культура чтения как общепризнанный показатель высокого качества нации должна оставаться неотъемлемой частью поведенческого кода нашего народа в условиях тотальной цифровизации и доминирования Искусственного Интеллекта, – написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram.