Казахстанцы не должны довольствоваться достигнутыми результатами, бравировать показателями, необходимо постоянно работать над достижениями новых целей, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

"Мы обязаны победить в условиях обострившейся мировой конкуренции. Казахский народ ни при каких обстоятельствах не должен остаться на обочине развития мировой цивилизации. Слишком трагична была вся наша история, мы все выстрадали благополучие. Но как вам понятно, прогресс не приходит согласно пригласительному билету, он достигается путем невероятных усилий всего общества, будь это ученые, технологи, предприниматели, интеллектуалы и даже студенты", - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с учеными в Алматы.