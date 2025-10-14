Токаев наградил Вагита Алекперова орденом «Барыс» I степени
Государственными наградами также был отмечен ряд сотрудников компании «Лукойл», работающих в Казахстане.
В знак признания особых заслуг в развитии энергетического потенциала Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил видного предпринимателя и общественного деятеля Вагита Алекперова орденом «Барыс» I степени, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Ранее сообщалось, что Президент принял участие в юбилейном мероприятии компании «Лукойл».