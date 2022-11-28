Токаев назначил главу Комитета национальной безопасности

После инаугурации президента РК руководители всех подотчетных главе государства ведомств сложили полномочия и продолжили работать в статусе и.о.

Фото: Kazpravda.kz

Глава государства подписал указ о назначении Ермека Сагимбаева главой КНБ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», - говорится в тексте документа.

Отметим, что этот пост Ермек Сагимбаев занимает с января 2022 года. После инаугурации президента РК руководители всех подотчетных главе государства ведомств сложили полномочия и продолжили работать в статусе и.о.