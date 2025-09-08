По мнению Главы государства, все более заметной становится эрозия международного права
Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что мир вступил в новую историческую эпоху, которая, очевидно, не будет легкой для всего человечества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Нарастают взаимные противоречия между глобальными державами и межгосударственными объединениями. Вследствие эскалации напряженности и агрессивности в международных отношениях увеличивается число войн и конфликтов. Во внутренней и внешней политике некоторых стран укрепляются тенденции крайнего национализма. Нарастают диспропорции и неравенство в мировом экономическом развитии: одни государства все больше отстают, а другие – добиваются выдающегося прогресса в области искусственного интеллекта», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Также он добавил, что все более заметной становится эрозия международного права, наблюдается подрыв роли и статуса Организации Объединенных Наций в решении узловых проблем современности.
«Участились экологические и техногенные катастрофы с огромными потерями для национальных экономик. Кризис переживает западная концепция мультикультурализма, межэтнической и межрелигиозной гармонии. Устои национальных культур и традиций расшатываются под влиянием глобалистских деструктивных сил. Усиливается миграционный кризис, растут потоки беженцев, торговля людьми и оружием, наркотрафик. Возникли совершенно новые виды угроз безопасности человечества, в том числе связанные с применением крайне опасных вооружений, действующих на основе искусственного интеллекта. Существуют и другие факторы, свидетельствующие о коренном изменении геополитической парадигмы. Иными словами, наступает новый миропорядок», – подытожил Глава государства.