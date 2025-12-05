Токаев: Необходима слаженная работа всех профильных органов и акиматов

Президент
140
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Как Глава государства я уделяю особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, все ключевые вопросы находятся под моим личным контролем», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, Правительство проводит масштабную работу по активизации предпринимательства и устранению барьеров для его развития. Тем не менее, следует открыто признать, что еще имеют место серьезные вызовы и нерешенные проблемы.

«Прежде всего, необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса, производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью. Государственная поддержка должна стимулировать расширение деятельности предпринимателей и способствовать их выходу на новый уровень. Это станет главным индикатором успешности политики развития предпринимательства», - продолжил Токаев.

Также Президент обозначил актуальные задачи, стоящие перед Правительством – стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан.

«В рамках проводимой экономической политики Правительства крайне актуальными задачами являются стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан. Для их решения недавно была принята Программа совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, рассчитанная на 2026-2028 годы. Об этом я говорил на диалог-платформе сельских акимов. Подчеркну еще раз: для эффективной реализации данной программы необходима слаженная работа всех профильных органов, а также акиматов», - сказал Президент.

По словам Главы государства, для предпринимателей определяющее значение имеют предсказуемость и справедливость налоговой, тарифной и регуляторной политик. Перезагрузить модель сотрудничества государства и бизнеса призван новый Налоговый кодекс.

«Важно понимать, что устойчивое развитие предпринимательства основывается на выполнении взаимных обязательств, когда государство создает благоприятный деловой климат, а бизнес честно платит налоги. Так происходит во всех развитых, цивилизованных странах», - подчеркнул Президент.

