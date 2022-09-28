К цифровизации Казахстана привлекут соотечественников из мировых IT-компаний

В Казахстане к 2025 году подготовят как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания международного технологического форума "Digital Bridge 2022", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Безусловно, люди – это наше главное богатство. Буквально два года назад мировой IT-рынок нуждался в 30 миллионах специалистов. Сегодня потребность составляет уже 100 миллионов, а к 2025 году возрастет до 200 миллионов. Очевидно, что с течением времени эта цифра будет только увеличиваться. Поэтому спрос на профессионалов этой сферы будет колоссальным. Мы очень хорошо понимаем этот вызов, поэтому поставили задачу к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов", – отметил Токаев.

По словам Президента РК, для достижения этой амбициозной цели внедрено шефство профильных университетов над региональными вузами, расширено грантовое обучение, открыто 12 частных инновационных IT-школ.

"В ходе недавней рабочей поездки в Нью-Йорк я встретился с нашими молодыми соотечественниками, представителями IT-сообщества "Digital Nomads". Они работают в крупнейших компаниях США, Европы и конкурентоспособны в глобальном масштабе. Сегодня и в самом Казахстане работает очень много талантливых людей, которые способны создавать продукты международного уровня. Поэтому перед Правительством я ставится задача: с одной стороны, поддерживать ребят, где бы они ни работали, а с другой – максимально вовлечь их в цифровизацию нашей страны", – заключил Глава государства.