Токаев – об Alatau City: Мы намерены построить мегаполис в стиле Сингапура

Президент отметил важность Alatau City как катализатора экономики не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии

Фото: пресс-служба президента РК

На полях Казахско-сингапурского бизнес-форума были обсуждены важные аспекты реализации флагманского проекта Alatau City в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Во встрече приняли участие генеральный директор группы компаний Surbana Jurong Шон Чао, председатель Asia Infrastructure Solutions Singapore и директор компании Temasek Trust Хеан Файн Вонг, вице-президент China Development Institute Цзянь Цю, глава государственного сектора KPMG ASPAC Майкл Камерленго, председатель Kuok Singapore Хун Ин Куок, председатель и генеральный директор группы компаний Boustead Singapore Ltd Фонг Фуэй Вонг, партнер KPMG Korea Мунгу Парк, вице-президент Samsung C&T Engineering and Construction Group Юнг-Вук Ким, финансовый директор Kuok Group и генеральный директор Allgreen Properties Леонг Чье Тхо, председатель Совета директоров Caspian Group Юрий Цхай, а также представители официальной делегации Казахстана.

Приветствуя потенциальных партнеров, глава государства отметил важность Alatau City как катализатора экономики не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии. Он сообщил, что реализация данного проекта обсуждалась в ходе переговоров с президентом и премьер-министром Сингапура.

"Мы намерены построить совершенно новый интегрированный мегаполис в стиле Сингапура, который может стать ведущим международным деловым хабом, соответствующим мировым стандартам. Продуманная инфраструктура, применение инновационных технологий при строительстве жилья, акцент на перспективные отрасли – все это критически важные элементы, обеспечивающие успех Alatau City как проекта устойчивого развития. Развитие инновационных секторов, таких как IТ, стартапы, исследования и разработки, устойчивое производство, возобновляемые источники энергии, агробизнес, здравоохранение, должно демонстрировать отход от традиционных отраслей, основанных на потреблении ресурсов. Очевидно, что создание зеленого, устойчивого и инклюзивного города требует интенсивной координации политики и инвестиционных условий. Поэтому правительство Казахстана создало СЭЗ Alatau площадью около тысячи квадратных километров", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил сингапурскую компанию Surbana Jurong за разработку комплексного мастер-плана проекта. Он также выразил уверенность в большом потенциале данной инициативы и призвал представителей сингапурского бизнеса принять активное участие в его реализации.

Акиматом Алматинской области совместно с АО Caspian Group и компанией Surbana Jurong была разработана концепция генерального плана развития города G4 City в Алматинской области.

Напомним, в январе текущего года указом главы государства был образован город областного значения Алатау Илийского района. Правительством утвержден Генплан города Алатау и изменены границы Илийского, Талгарского районов и города Конаев.

Президент также одобрил решение о расширении территории СЭЗ с 30 тыс. до 96,5 тыс. гектаров и переименование названия СЭЗ G4 City в СЭЗ Alatau.