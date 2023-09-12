Токаев обратился к состоявшимся крупным бизнесменам Казахстана

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Президент призвал их показать готовность вкладывать средства в развитие страны.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе встречи в Акорде с представителями отечественного бизнеса глава государства Касым-Жомарт Токаев остановился на приоритетных задачах, которые необходимо решить в самое ближайшее время, сообщает Kazpravda.kz.

Первым пунктом он обозначил необходимость обеспечения верховенства права и защиты частной собственности.

Вторым пунктом он назвал важность соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при возврате активов.

"Знаю, что данный вопрос один из наиболее остро обсуждаемых среди предпринимателей. Давайте поговорим о нем отдельно. Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия. В конечном счете, это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение", - сказал президент.

Как он отметил, добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего.

"В своем Послании я отмечал, что нам нужны кластеры высокого передела. Так называемые флагманы нашей экономики способны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства. Мною поставлена задача реализовать не менее 15 крупных проектов в металлургии, химии, машиностроении и других отраслях. Это задача как государства, так и бизнеса. Возможности бюджета ограничены, да и менеджер из государства – не всегда хороший. Поэтому хочу обратиться к состоявшимся крупным бизнесменам нашей страны. У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках, вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что честный и патриотично настроенный бизнес всегда будет в почете и под защитой государства.

"Скажу откровенно: инвестиции в такие производства будут рассматриваться как серьезная заявка на то, чтобы доказать законность происхождения активов. Если весь приобретенный ранее капитал работает не только на пользу собственника, но и на благо национальной экономики, на процветание Казахстана – это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег. Но окно для такого компромисса стремительно сужается. Это тоже надо понимать. Правительству следует задействовать весь финансовый, технологический и кадровый потенциал крупного бизнеса в целях диверсификации экономики", - добавил глава государства.

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