Бизнес продолжает жаловаться на действия силового блока – президент

По словам Токаева, любые, даже незначительные ошибки в хозяйственной деятельности предприятий зачастую квалифицируются как преступления. В результате экономика страны испытывает постоянное уголовно-правовое давление.

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В ходе встречи в Акорде с представителями отечественного бизнеса глава государства Касым-Жомарт Токаев остановился на приоритетных задачах, которые необходимо решить в самое ближайшее время, сообщает Kazpravda.kz.

Первым пунктом он обозначил необходимость обеспечения верховенства права и защиты частной собственности.

По словам президента, это базовое условие для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Однако, для его полного соблюдения необходимо решить ряд системных проблем.

"В работе контролирующих органов и судов не применяется принцип приоритета сущности над формальными признаками нарушения. Любые, даже незначительные ошибки в хозяйственной деятельности предприятий зачастую квалифицируются как преступления. В результате экономика страны испытывает постоянное уголовно-правовое давление. Присутствующим здесь руководителям правоохранительных органов следует обратить на это особое внимание. Продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что бороться с преступлениями, в том числе экономическими, нужно исключительно законными методами.

"Перегибы не только не соответствуют интересам государства, но и дискредитируют Казахстан, подрывают доверие людей к моим инициативам. Нам нужно создать сбалансированный механизм контроля. Ранее я выдвинул инициативу за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников надзорного органа. Однако, серьезных результатов в данном вопросе все еще нет. Администрация президента совместно с генеральной прокуратурой и бизнес-омбудсменом в месячный срок должна внести соответствующие предложения", - указал глава государства.

Как он отметил, сегодня всего 5% уголовных и гражданских дел попадает в кассацию. Это мало и не соответствует потребностям граждан.

"Поэтому назрела необходимость проведения консультаций с юридическим и предпринимательским сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции. Судейский корпус утверждает, что данный шаг позволит обеспечить качественную защиту прав граждан. Администрация президента займется этим вопросом. Если будет достигнуто единое мнение по созданию кассационных судов, то мы не допустим увеличения бюджета судебной системы. Соблюдение и защита законных интересов бизнеса – это наш приоритет. Поэтому необходимо существенно укрепить административную юстицию и расширить сферу ее применения. Она показала на практике свою востребованность и эффективность.

Сегодня свыше 60% решений судов выносятся в защиту гражданина и бизнеса (ранее – менее 15%). Это положительная тенденция, хотя перегибов и шараханий из одной стороны в другую допускать нельзя. Недостаточно проводится работа над систематическими ошибками государственного аппарата, которые вынуждают бизнес обращаться в суд. Правительство совместно с Верховным судом и Национальной палатой предпринимателей должно провести тщательный анализ негативной практики в деятельности госорганов и принять действенные меры для ее искоренения. Повторяю: задача госаппарата – всячески помогать законной предпринимательской деятельности в стране. Всякое воспрепятствование бизнесу в нарушение законодательства – это преступление государственного характера. Я, как президент, вижу своей задачей превращение Казахстана в страну, абсолютно благоприятную для ведения бизнеса, как крупного, так и среднего и малого", - заключил Токаев.