Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел Ситуационный центр Токио по чрезвычайным ситуациям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Основная задача центра – обеспечение непрерывного мониторинга обстановки и координации действий органов власти в условиях чрезвычайных ситуаций, анализ данных о возможных и происходящих бедствиях (землетрясения, тайфуны и наводнения, крупные техногенные аварии, террористические акты).

Большое внимание в работе уделяется противодействию распространению фейковой информации в СМИ и социальных сетях. Этим занимается специальное подразделение, осуществляющее круглосуточный мониторинг.

В обычное время центр занимается планированием и совершенствованием системы управления кризисами, разработкой региональных планов гражданской защиты, подготовкой и проведением учений, а также развитием информационных ресурсов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий для населения.