Токаев ознакомился с ходом весенне-посевной кампании в СКО

Глава государства прибыл с рабочим визитом в регион.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев осмотрел посевные площади ТОО «Дайындык-Агро» и ознакомился с ходом весенне-посевной кампании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Данное хозяйство занимается производством и реализацией зерна, масличных культур, животноводством и переработкой сельхозпродукции. Площадь сельхозугодий хозяйства составляет более 15,8 тыс. гектаров и 4,2 тыс. гектаров пастбищных угодий.

Директор «Дайындык-Агро» Биржан Шаймерденов сообщил, что в этом году хозяйство планирует собрать урожай до 25 центнеров зерновых с гектара.

Президент также был проинформирован о ходе весенне-посевной кампании. По словам главы региона Айдарбека Сапарова, поставки минеральных удобрений на посевные площади, подбор техники, обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами выполняются в соответствии с планом.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность повышения производительности труда в сельском хозяйстве и внедрения новых технологий и способов производства.

Кроме того, глава государства поручил руководству области продолжить работу в данном направлении и развивать переработку сельхозпродукции.

Президент положительно оценил труд аграриев, отметив, что фермеры приспособились к выращиванию зерновых культур с высоким экспортным спросом.

Касым-Жомарт Токаев пожелал аграриям успешного завершения посевной кампании.