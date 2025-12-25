Как рассказали Главе государства, клиника оказывает полный спектр кардиологической и кардиохирургической помощи, включая высокотехнологичные вмешательства

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент посетил единственное в регионе медицинское учреждение, специализирующееся на оперативном лечении нарушений ритма сердца методами радиочастотной и криоаблации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену и располагает стационаром на 47 коек.

Общий объем инвестиций составил порядка 2,5 млрд тенге.