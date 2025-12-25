Токаев ознакомился с работой аритмологической клиники в Таразе
Как рассказали Главе государства, клиника оказывает полный спектр кардиологической и кардиохирургической помощи, включая высокотехнологичные вмешательства
Президент посетил единственное в регионе медицинское учреждение, специализирующееся на оперативном лечении нарушений ритма сердца методами радиочастотной и криоаблации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену и располагает стационаром на 47 коек.
Общий объем инвестиций составил порядка 2,5 млрд тенге.