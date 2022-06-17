Фото: пресс-служба Президента РК
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Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме прокомментировал некорректные высказывания ряда российских депутатов в адрес Казахстана, передает Kazpravda.kz.

«Я, пользуясь этой трибуной, может быть, это будет не совсем уместно, но тем не менее, хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов, абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, я бы так сказал, журналистов и даже деятелей культуры», – заявил Глава государства.

Он отметил, что признателен Президенту России Владимиру Путину, который сегодня исчерпывающим образом изложил позицию высшего руководства Кремля по отношению к другим государствам, в том числе Казахстану.

«Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами, и тем самым нанося ущерб самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу льют воду вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране», – подчеркнул Президент.

 

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