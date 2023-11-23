Токаев озвучил ряд направлений работы ОДКБ в период председательства Казахстана

С 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Казахстану

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая состоялась в Минске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На саммит, прошедший под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко, также прибыли президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Касым-Жомарт Токаев, приветствуя участников сессии, отметил высокий уровень его подготовки и выразил благодарность белорусской стороне и лично Александру Лукашенко.

Глава государства заявил, что с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Казахстану. Он подчеркнул, что в этом качестве республика готова вносить свой посильный вклад в дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на базе организации. В этой связи президент предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность организации в период председательства Казахстана.

"Первое. Сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами. Эта работа ведется на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Конкретные шаги для этого определены в "Практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Вторым важным направлением работы было предложено взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ.

"Это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов. Также следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств – членов ОДКБ. Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", – сказал глава государства.

В его выступлении еще одним приоритетом было обозначено развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.

"Следует продолжить совместную работу, чтобы не допускать выезда граждан наших стран, планирующих примкнуть к террористическим группам. Важно задействовать механизм по розыску, задержанию и экстрадиции лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Предлагаем активизировать деятельность Рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ", – предложил участникам сессии президент Казахстана.

По его словам, организация также должна противодействовать незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

"Необходимо повышать эффективность совместных мероприятий по защите пространства ОДКБ от проникновения этой опасной продукции. Работу следует выстраивать с учетом всех актуальных факторов, в том числе роста распространения синтетических наркотиков. Определяющее значение имеет такой механизм, как Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков", – отметил глава государства.

Он также считает значимыми направлениями работы борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью, углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.

"В современных условиях динамично меняется характер угроз и арсенал средств, которые берут на вооружение киберпреступники. Представляется важным учитывать это при использовании нашего основного инструмента – операции ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "ПРОКСИ", – сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обозначенные приоритеты председательства Казахстана будут направлены в государства – члены ОДКБ в самое ближайшее время. Он выразил уверенность, что совместными усилиями государств-участников организации будет продолжена комплексная работа по укреплению и дальнейшему развитию системы коллективной безопасности.

По итогам сессии был принят ряд документов.