Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства поблагодарил руководство Mitsui за активную деятельность в Казахстане и вклад в укрепление экономического сотрудничества с Японией. Компания играет важную роль в формировании международных цепочек поставок, развитии инфраструктуры, энергетики и промышленности.
Президент заявил о заинтересованности в расширении присутствия Mitsui в ключевых секторах экономики Казахстана. В частности, он одобрил планы компании участвовать в строительстве производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению оборудования в Астане.
Областями, представляющими взаимный интерес, также являются критически важные минералы, транспорт и логистика, внедрение технологий, направленных на предотвращение стихийных бедствий.
В рамках визита Президента Казахстана в Токио запланировано подписание меморандумов по реализации в Казахстане ряда совместных проектов с компанией Mitsui.