Токаев рассказал, как молодёжь понимает слово «патриотизм»

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

По его словам, новому поколению завтра предстоит ощутить плоды претворяемых в жизнь преобразований

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшняя образованная молодежь воспринимает слово «патриотизм» по-другому, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Подрастающее поколение отвергает религиозный радикализм и крайний национализм. Для них главные проявления патриотизма – это созидание и новаторство. Молодые люди считают, что любовь к Родине заключается в том, чтобы приносить пользу обществу, совершая открытия, начиная новое дело. Они хотят видеть Казахстан развитым, процветающим государством, осваивают современные технологии, чтобы наш народ был в авангарде прогресса. Для подрастающего поколения патриотизм заключается в устремленности в будущее, и это наглядно отражают происходящие в общественном сознании изменения. Я полностью поддерживаю такую позицию. Я верю в силы, таланты и знания молодежи. Мы не забываем, кем были вчера, чтим нашу древнюю историю, но хорошо понимаем, что только в наших руках то, кем мы будем завтра. Поэтому всегда будем поддерживать молодежь, которая стремится к знаниям, заботится о процветании страны», – пояснил Глава государства.

Также он добавил, что вся проводимая нами масштабная работа – ради светлого будущего подрастающего поколения.

«Именно ему завтра предстоит ощутить плоды претворяемых в жизнь преобразований, достойно продолжить начатое дело. Молодежь быстро адаптируется к происходящим в мире кардинальным изменениям, в особенности к наступлению эпохи искусственного интеллекта. Великий Абай писал, что разум, наука, достойные родители и друзья, мудрые наставники формируют лучшие качества человека. Как Глава государства дополню эти слова: в цивилизованной и прогрессивной стране законы должны быть справедливыми, власть – компетентной, а граждане – сознательными и активными. Значимость каждого государственного решения, в первую очередь принимаемого для улучшения жизни людей, стабилизации экономики, обеспечения социальной справедливости, должна измеряться конкретными делами. Только так наше государства обретет новый облик и станет сильным. Благодаря кардинальным всесторонним реформам Казахстан уверено вступает на путь прогресса. Впереди нас ждет кропотливая работа. Мы должны идти только вперед, не сворачивая с избранного курса!» – считает Президент.

 

#президент #Касым-Жомарт Токаев #молодежь #Акорда #послание #патриотизм

