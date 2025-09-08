Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшняя образованная молодежь воспринимает слово «патриотизм» по-другому, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Подрастающее поколение отвергает религиозный радикализм и крайний национализм. Для них главные проявления патриотизма – это созидание и новаторство. Молодые люди считают, что любовь к Родине заключается в том, чтобы приносить пользу обществу, совершая открытия, начиная новое дело. Они хотят видеть Казахстан развитым, процветающим государством, осваивают современные технологии, чтобы наш народ был в авангарде прогресса. Для подрастающего поколения патриотизм заключается в устремленности в будущее, и это наглядно отражают происходящие в общественном сознании изменения. Я полностью поддерживаю такую позицию. Я верю в силы, таланты и знания молодежи. Мы не забываем, кем были вчера, чтим нашу древнюю историю, но хорошо понимаем, что только в наших руках то, кем мы будем завтра. Поэтому всегда будем поддерживать молодежь, которая стремится к знаниям, заботится о процветании страны», – пояснил Глава государства.

Также он добавил, что вся проводимая нами масштабная работа – ради светлого будущего подрастающего поколения.