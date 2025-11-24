Фото: t.me/aqorda_resmi

Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Закон разработан в целях усиления защиты права интеллектуальной собственности и предусматривает принятие ряда мер, в том числе направленных на:

– обеспечение возможности доступа людей с нарушениями зрения к обнародованным произведениям без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения путем публичного исполнения, распространения, доведения до всеобщего сведения;

– введение ускоренной регистрации товарных знаков. В настоящее время регистрация осуществляется в течение 7 месяцев, Законом вводится «платная» возможность ускорения до 3 месяцев, что позволит владельцам товарных знаков быстрее выводить на рынок свои товары;

– увеличение срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака. В настоящее время срок для подачи возражений составляет 1 месяц, Законом этот срок увеличен до 2 месяцев;

– введение государственного контроля за использованием объектов авторского права и смежных прав путем проведения внеплановых проверок органами юстиции по заявлениям авторов и правообладателей;

– внедрение единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.

Текст Закона публикуется в печати.