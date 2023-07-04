Токаев подписал закон о профессиональных квалификациях

Президент, Общество
147
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Предполагается, что принятие закона позволит ускорить адаптацию молодежи к изменениям на рынке труда и стимулировать к освоению новых навыков и компетенции.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Документ разработан во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, и направлен на развитие Национальной системы квалификаций, основной целью которой является усиление взаимосвязи между рынком труда и системой подготовки кадров путем выработки стандартов, оценки и признания со стороны работодателей профессиональных квалификаций, приобретенных «в течение жизни».

Предполагается, что принятие закона позволит ускорить адаптацию молодежи к изменениям на рынке труда и стимулировать к освоению новых навыков и компетенции.

Требования по необходимым навыкам и компетенциям будут содержаться в профессиональных стандартах, разрабатываемых и утверждаемых отраслевыми госорганами. На сегодня существует 623 профессиональных стандарта, охватывающих 2689 профессий. На основе обозначенных в них требований организациями образования разрабатываются образовательные программы. Таким образом, обеспечивается подготовка кадров, соответствующих требованиям работодателей.

Важной новеллой закона является признание самостоятельно освоенных навыков, а также результатов неформального и информального образования. То есть, предоставляется возможность устраиваться на работу лицам, обучившимся самостоятельно, или выпускникам, не предъявляя требований к стажу работы, в случае, если они прошли признание профессиональных квалификаций.

Граждане смогут получить документ, подтверждающий наличие профквалификации, в соответствующих центрах и использовать его при трудоустройстве наравне с дипломом об образовании, если это предусмотрено профстандартом.

Также законом предусматривается формирование перечня профессий, по которым будет вестись признание профессиональных квалификаций. Ведение данного реестра планируется осуществлять на цифровой платформе Национальной системы квалификаций, а предложения для включения в реестр будут вноситься госорганами и отраслевыми советами.

Необходимо отметить, что по регулируемым профессиям, таким как врачи, финансовые аудиторы и другие, уже установлены требования обязательного наличия сертификатов. По иным профессиям выпускники и работники, согласно законопроекту, могут добровольно подтвердить свою квалификацию для большей востребованности со стороны работодателей.

Кроме того, закон предусматривает ряд мер по стимулированию работников и работодателей для вхождения в систему признания профквалификаций, таких как внедрение различных гарантий и льгот для работников или ваучерно-модульной системы признания квалификаций.

Помимо этого, закладывается трехуровневая модель управления НСК.

Первый уровень – Национальный совет по профессиональным квалификациям, который станет единым центром принятия решений, отвечающим за стратегическое управление НСК.

Второй уровень – отраслевые советы по профессиональным квалификациям при государственных органах. Они будут осуществлять ведущую роль в становлении отраслевых систем квалификаций, отвечая за обеспечение своей отрасли профессиональными квалифицированными кадрами.

На третьем уровне предполагается создание Национального органа по профессиональным квалификациям, в компетенцию которого будут входить функции по оказанию методической и экспертной поддержки по НСК.

Текст закона публикуется в печати.

#Токаев #закон #подписание #квалификация #профессии

Популярное

Все
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысяч га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Общественник Захира Бегалиева ведет бесплатные онлайн-курсы для людей с инвалидностью и помогает им получить первые трудовые навыки
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
Букеты из курта вызвали массу положительных эмоций у посетителей региональной выставки-конкурса «Лучший товар Казахстана-2023», состоявшейся в Кызылорде
За один день две талдыкорганские пенсионерки отдали телефонным мошенникам 4,5 млн тенге
Поля Костанайской и Актюбинской областей подверглись нашествию саранчи
Оштрафован ряд коммунальных предприятий и частных компаний, оказывающих услуги в сфере газо- и водоснабжения
Сбежавшего из воинской части сына депутата Турлыханова нашли
Новые электронные платформы обсудили в Правительстве
Информацию об остановке трех казахстанских НПЗ прокомментировало Минэнерго
В Нацгвардии стартовал новый учебный период
Мажилисмен посетил воинскую часть Национальной гвардии
Указ Главы государства
Тариф поможет энергетике?
На столичном ринге
Когда восстановит работу Атырауский НПЗ
Мерились силами палуаны
Высоко сижу, далеко гляжу
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Казахстан готов увеличить поставки экспортных товаров в Швейцарию более чем на $500 млн
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
Депутат Мажилиса обратился к коллегам в Госдуме России
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Пять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
Участок улицы Кунаева перекрыли на неделю в Астане
11 лет проведут в тюрьме за наркозакладки супруги из Актобе
История журналистики
Волонтер, общественный деятель, активист – эти определения деятельности Анатолия Мальцева из Актау давно уже стали привычными для него и его семьи
6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Шымкенте
Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно
Подросток одним ударом убил несовершеннолетнего актюбинца. Оглашен приговор
Знакомство в соцсети оборачивалось вымогательством для казахстанцев
Врач оказал неотложную помощь попутчику на авиарейсе FlyArystan
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Читайте также

Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман…
Подписан закон о лишении Нурсултана Назарбаева еще одного с…
Год колонии получил руководитель "Ертіс Орманы" за взятку
Касым-Жомарт Токаев принял Тошиаки Эндо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]