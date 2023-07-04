Токаев подписал закон о профессиональных квалификациях

Предполагается, что принятие закона позволит ускорить адаптацию молодежи к изменениям на рынке труда и стимулировать к освоению новых навыков и компетенции.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Документ разработан во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, и направлен на развитие Национальной системы квалификаций, основной целью которой является усиление взаимосвязи между рынком труда и системой подготовки кадров путем выработки стандартов, оценки и признания со стороны работодателей профессиональных квалификаций, приобретенных «в течение жизни».

Предполагается, что принятие закона позволит ускорить адаптацию молодежи к изменениям на рынке труда и стимулировать к освоению новых навыков и компетенции.

Требования по необходимым навыкам и компетенциям будут содержаться в профессиональных стандартах, разрабатываемых и утверждаемых отраслевыми госорганами. На сегодня существует 623 профессиональных стандарта, охватывающих 2689 профессий. На основе обозначенных в них требований организациями образования разрабатываются образовательные программы. Таким образом, обеспечивается подготовка кадров, соответствующих требованиям работодателей.

Важной новеллой закона является признание самостоятельно освоенных навыков, а также результатов неформального и информального образования. То есть, предоставляется возможность устраиваться на работу лицам, обучившимся самостоятельно, или выпускникам, не предъявляя требований к стажу работы, в случае, если они прошли признание профессиональных квалификаций.

Граждане смогут получить документ, подтверждающий наличие профквалификации, в соответствующих центрах и использовать его при трудоустройстве наравне с дипломом об образовании, если это предусмотрено профстандартом.

Также законом предусматривается формирование перечня профессий, по которым будет вестись признание профессиональных квалификаций. Ведение данного реестра планируется осуществлять на цифровой платформе Национальной системы квалификаций, а предложения для включения в реестр будут вноситься госорганами и отраслевыми советами.

Необходимо отметить, что по регулируемым профессиям, таким как врачи, финансовые аудиторы и другие, уже установлены требования обязательного наличия сертификатов. По иным профессиям выпускники и работники, согласно законопроекту, могут добровольно подтвердить свою квалификацию для большей востребованности со стороны работодателей.

Кроме того, закон предусматривает ряд мер по стимулированию работников и работодателей для вхождения в систему признания профквалификаций, таких как внедрение различных гарантий и льгот для работников или ваучерно-модульной системы признания квалификаций.

Помимо этого, закладывается трехуровневая модель управления НСК.

Первый уровень – Национальный совет по профессиональным квалификациям, который станет единым центром принятия решений, отвечающим за стратегическое управление НСК.

Второй уровень – отраслевые советы по профессиональным квалификациям при государственных органах. Они будут осуществлять ведущую роль в становлении отраслевых систем квалификаций, отвечая за обеспечение своей отрасли профессиональными квалифицированными кадрами.

На третьем уровне предполагается создание Национального органа по профессиональным квалификациям, в компетенцию которого будут входить функции по оказанию методической и экспертной поддержки по НСК.

Текст закона публикуется в печати.