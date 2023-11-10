Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ

Предполагается, что ратификация закона будет способствовать повышению авторитета Казахстана среди стран-членов ВОЗ
Глава государства подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане (Республика Казахстан) семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Документ разработан в целях развития и укрепления международного сотрудничества между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения.
Соглашение направлено на обеспечение эффективной организации и проведения в Казахстане семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.
Предполагается, что ратификация закона будет способствовать повышению авторитета Казахстана среди стран-членов ВОЗ.
Текст закона публикуется в печати.