Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ

Предполагается, что ратификация закона будет способствовать повышению авторитета Казахстана среди стран-членов ВОЗ

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане (Республика Казахстан) семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Документ разработан в целях развития и укрепления международного сотрудничества между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения.

Соглашение направлено на обеспечение эффективной организации и проведения в Казахстане семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Предполагается, что ратификация закона будет способствовать повышению авторитета Казахстана среди стран-членов ВОЗ.

Текст закона публикуется в печати.