Токаев поручил новому акиму Алматы обеспечить развитие города

Кадровые назначения
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Олжас Бектенов представил активу нового акима города Алматы – Дархана Сатыбалды, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

На встрече с активом города премьер-министр озвучил слова благодарности от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева в адрес Ерболата Досаева за активную работу по развитию финансово- экономического потенциала города, говорится на сайте Кабмина.

"В 2024 году вклад города в ВВП Казахстана вырос до 21,8%. В мегаполисе по поручению Президента ведется работа по децентрализации бюджета, благоустройству, строительству новых социальных объектов и др", - отмечается в сообщении.

Олжас Бектенов представил активу нового акима города Алматы – Дархана Сатыбалды.

Премьер-министр отметил, что Главой государства перед акиматом города поставлены задачи по обеспечению социально-экономического развития и диверсификации структуры экономики, дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры и расширению общественных пространств. Также даны поручения в области дорожно-транспортной системы, экологии, обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора, креативной индустрии.

#назначение #Дархан Сатыбалды #Олжас Бектенов

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