Такое указание Глава государства дал на совместном заседании палат Парламента, выступая с ежегодным Посланием народу РК «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

«Несмотря на обострение глобальной конкуренции за капитал нашей стране необходимо привлекать крупные инвестиции. Нужно запустить новый инвестиционный цикл. Нынешнюю политику в этой сфере нельзя назвать результативной. Значительная часть средств поступает в сырьевые отрасли. В целом, это неплохо, такие инвестиции нам нужны. Но теперь перед нами стоит другая задача – направить инвестиции в обрабатывающую промышленность», - подчеркнул Президент.

Поэтому Правительству поручено пересмотреть инвестиционную политику и, при необходимости, предусмотреть преференции для инвесторов, работающих в области высоких технологий.

«Наряду с этим необходимо в равной мере поддерживать как государственные инвестиции, так и масштабные частные инициативы. Работать придется широким фронтом как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами», - продолжил Глава государства.

По словам Президента, надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме требуются средства. «Заказ на инвестиции» должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора. В стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами. Она неизбежно ведет к бюрократии и дублированию функций. В нынешней сложной ситуации привлечение инвестиций – это первоочередная задача, которая требует новых подходов.

Он также отметил, что в любом случае вся организационная работа по привлечению инвестиций полностью возлагается на Премьер-министра. Нет необходимости в учреждении нового министерства. Однако бросается в глаза то, что в наименовании ни одной из госструктур нет слова «инвестиции». Этот вопрос находится в ведении трех-четырех учреждений и не находит своего разрешения. Поэтому Премьер-министру было дано 10 дней на выработку конкретных предложений.