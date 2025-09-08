Токаев поручил Правительству обновить систему привлечения инвестиций

Президент,Инвестиции
157
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Такое указание Глава государства дал на совместном заседании палат Парламента, выступая с ежегодным Посланием народу РК «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

«Несмотря на обострение глобальной конкуренции за капитал нашей стране необходимо привлекать крупные инвестиции. Нужно запустить новый инвестиционный цикл. Нынешнюю политику в этой сфере нельзя назвать результативной. Значительная часть средств поступает в сырьевые отрасли. В целом, это неплохо, такие инвестиции нам нужны. Но теперь перед нами стоит другая задача – направить инвестиции в обрабатывающую промышленность», - подчеркнул Президент.

Поэтому Правительству поручено пересмотреть инвестиционную политику и, при необходимости, предусмотреть преференции для инвесторов, работающих в области высоких технологий.

«Наряду с этим необходимо в равной мере поддерживать как государственные инвестиции, так и масштабные частные инициативы. Работать придется широким фронтом как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами», - продолжил Глава государства.

По словам Президента, надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме требуются средства. «Заказ на инвестиции» должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора. В стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами. Она неизбежно ведет к бюрократии и дублированию функций. В нынешней сложной ситуации привлечение инвестиций – это первоочередная задача, которая требует новых подходов.

Он также отметил, что в любом случае вся организационная работа по привлечению инвестиций полностью возлагается на Премьер-министра. Нет необходимости в учреждении нового министерства. Однако бросается в глаза то, что в наименовании ни одной из госструктур нет слова «инвестиции». Этот вопрос находится в ведении трех-четырех учреждений и не находит своего разрешения. Поэтому Премьер-министру было дано 10 дней на выработку конкретных предложений.

«Кроме того, поручаю Правительству в кратчайшие сроки разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #инвестиции #послание

Популярное

Все
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Скрипку Эйнштейна выставили на торги
Миллионный гость посетил павильон Казахстана на EXPO 2025 в Осаке
Подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца доставили из Турции
Министерство искусственного интеллекта появится в Казахстане
Экотропу с элементами геймификации открыли в Бурабае
В области Жетысу 43 сельские школы подключили к Starlink
Комитет по возврату активов будет переименован - Президент
Педагогов-экспертов выберут для экспертизы учебников в Казахстане
Президент: «Каждый тенге, уплаченный в виде налогов, должен возвращаться в виде качественных госуслуг»
Городу Алатау предоставят специальный статус
Казахстан должен стать крупнейшим логистическим и транзитным хабом – Токаев
Казахстан приступит к планированию строительства новых АЭС
Токаев назвал некоторые факторы наступления нового миропорядка
Токаев поручил Правительству обновить систему привлечения инвестиций
Президент поручил внедрить индекс инвестиционной привлекательности регионов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Смена графика работы в Астане: что изменится
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу «Трансалтайский диалог»
Саммит ШОС: подписаны важные соглашения и декларации
В Тяньцзине завершился саммит ШОС
«30 добрых дел» — мечты детей сбываются в небе
Подпольный спиртзавод и майнинг: ОПГ выявили в Жамбылской области
Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане
Президент предложил создать офис ШОС при МФЦА
Глава государства: Казахстан поддерживает учреждение центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане

Читайте также

Правительству предстоит внедрить ИИ в здравоохранение
Единую цифровую карту земельных ресурсов создадут в Казахст…
«Постыдная ситуация»: Токаев призвал сократить зависимость …
Президент предложил перейти к однопалатному парламенту

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]