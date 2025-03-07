Токаев поручил представить к госнаграде обезвредившего преступника мужчину в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, неизвестный мужчина, представившийся пассажиром, отказался предъявить документы, после чего напал на сотрудника службы авиационной безопасности. Он взял ее за волосы и вытащил нож. К счастью, через несколько минут его обезвредили.