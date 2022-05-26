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Президент
Токаев поручил создать условия российским бизнесменам в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума государств - членов ЕАЭС сообщил, что из России в Казахстан прибыло более 200 предпринимателей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я хотел бы напомнить участникам делового форума, что в Казахстане довольно успешно функционирует МФЦА, являющийся очень хорошей международной площадкой. Этот центр оперирует в соответствии с английским правом и вызывает большой интерес со стороны российских и других компаний. Еще раз приглашаю всех более внимательно посмотреть на его работу», - сказал Президент.

При этом он отметил, что из России в Казахстан прибыло более 200 предпринимателей, которые разместились именно на площадке МФЦА.

«Я дал поручение руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей, и они будут обеспечены всеми необходимыми условиями, начиная от миграционного режима и заканчивая решением других вопросов. Я думаю, что мы, действительно, должны быть вместе. Как говорил один незабвенный руководитель Советского Союза, который находился у власти 32 года – мы, азиаты, должны держаться вместе», - резюмировал Токаев.

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